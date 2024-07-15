每天喝至少一杯飲料致患糖尿病 28歲女多臟器衰竭休克入ICU搶救

《澎湃新聞》近日報導，來自浙江海鹽的28歲女子淼淼（化名）患糖尿病而不自知，每天還至少喝一杯飲料，病情逐漸加重。今年3月，淼淼被送入醫院搶救，醫生診斷為糖尿病非酮症高滲性昏迷狀態，同時合併膿毒性休克及多臟器功能衰竭。

血糖「爆表」渾然不知 28歲浙江女入ICU搶救

據《澎湃新聞》報導，今年三月，浙江28歲的女子淼淼，因早上醒來頭暈目眩，前往醫院就診。血化驗結果顯示，她的血糖「爆表」，靜脈血糖竟高達56mmol/L，而正常範圍則在3.9-6.1mmol/L。同時，她的糖化血紅蛋白達到了13.3%，這表示淼淼至少近3個月血糖處於很高的水平，而她竟渾然不知。

淼淼後續就醫的上海瑞金醫院指，經救護車送入醫院時，淼淼整個人處於休克狀態。醫生綜合認為淼淼為糖尿病非酮症高滲性昏迷狀態，同時合併膿毒性休克及多臟器功能衰竭。經積極治療，4月中旬，淼淼逐漸恢復正常。

一天至少一杯飲料導致糖尿病

為什麼28歲會得糖尿病？在追問病史的時候，醫生了解到，淼淼每天至少喝1-2杯果茶或含糖碳酸飲料，也酷愛甜食，再加上平時工作忙，很少運動。大量糖分和添加劑的攝入，導致了她的糖尿病。

瑞金醫院急診科主任毛恩強介紹，糖尿病的典型症狀是「三多一少」——多飲、多食、多尿、體重減輕，淼淼患糖尿病而不自知，渴的時候總想喝點甜的來緩解，如此循環往復，加重了她的病情。

「不敢喝了，從醫院出來以後這輩子都有陰影了……」出院時，淼淼說道。

瑞金醫院急診科副主任盛慧球提醒，前來急診就診的年輕糖尿病急症患者往往並不知曉自身患有糖尿病的情況，並普遍都有熬夜、喜高糖油膩飲食、飲酒、好靜不好動等不良生活習慣，再疊加一些感染的誘發因素，就有可能發展為膿毒症甚至膿毒症休克，危及生命。

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文章授權轉載自《香港01》