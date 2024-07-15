大陸推動旅遊經濟 擴大144小時過境免簽旅客停留範圍

為推動旅遊經濟，吸引更多國外遊客赴陸，大陸國家移民管理局今天（15日）公告，即日起，擴大河南省與雲南省的144小時過境免簽政策的旅客停留範圍。另新增3個144小時過境免簽口岸。

人民網報導，新的144小時入境免簽政策包括在河南鄭州航空口岸實施144小時過境免簽政策，停留範圍為河南省行政區域；將雲南省144小時過境免簽政策停留範圍由昆明市擴大至昆明、麗江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西雙版納、紅河、文山等9個市（州）行政區域。新增鄭州新鄭國際機場、麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸等3個口岸為144小時過境免簽政策適用口岸。

截至目前，大陸國家移民管理局已在北京，天津，河北石家莊、秦皇島，遼寧瀋陽、大連，上海，江蘇南京、連雲港，浙江杭州、寧波、溫州、舟山，河南鄭州，廣東廣州、深圳、揭陽，山東青島，重慶，四川成都，陝西西安，福建廈門，湖北武漢，雲南昆明、麗江、西雙版納等地的37個口岸實施144小時過境免簽政策。

另，美國、加拿大、英國等54國公民持有效國際旅行證件和144小時內確定日期及座位的聯程客票從上述口岸過境前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過144小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等短期活動(符合與大陸簽署互免簽證協定或我單方面免簽政策的，可從其規定)。

大陸國家移民管理局相關負責人表示，中國自2013年1月實施72／144小時過境免簽政策以來，過境免簽政策在服務國家高水準對外開放、便利中外人員往來、促進對外交流合作方面發揮了重要作用。此次在兩省擴大實施144小時過境免簽政策為外籍人員來華旅遊、商貿提供了更多選擇。