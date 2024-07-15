畫年畫探古蜀 外國網紅團訪德陽

近日，由巴西、俄羅斯、印度、肯亞、哥斯大黎加、馬來西亞、突尼斯等25個國家的30名網路達人組成的網紅代表團，來到四川省德陽市，先後走進綿竹年畫村和三星堆博物館，沉浸式感受非遺文化的魅力，探秘燦爛的古蜀文明。

在綿竹年畫村，代表團一行參觀了綿竹年畫展示館、鄉遇畫裡·文創社區等地，詳細了解綿竹年畫的特點、歷史、傳承以及製作流程，並體驗了年畫拓印、上色技藝，感受傳統文化的非凡魅力。在三星堆博物館，代表團跟隨講解員的腳步，參觀了「世紀逐夢」、「巍然王都」、「天地人神」等展陳，領略了輝煌燦爛的古蜀文明，細細品味三星堆遺址發掘歷程和古蜀文明成果。

參觀中，代表團成員紛紛表示，將通過此次參觀採訪，把德陽的美景和文化分享出去，讓世界了解德陽。「在年畫村，傳統文化被完好地保留，村子裡到處仍保持著古色古香，我非常喜歡這種新舊交融的感覺。」波黑（波斯尼亞和黑塞哥維那）學生米爾紮．尼柯拉耶夫說。「今天的參觀讓我覺得非常有趣，特別是在現實中見到原先只能在影視作品裡看見的東西，這對我來說是一種非常神奇的體驗。我非常喜歡那些玉石和金面具，還有發掘出的各種各樣的文物。」牙買加主持人凱瑞-安．柯林斯表示，希望有機會用更多的時間來深入了解三星堆文化。