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漢台文體嘉年華 台青赴武漢競技

聯合報／ 梁珮岑／綜合報導
漢台文化體育嘉年華拉開帷幕，包含多項體育項目。圖／台商優市網提供
漢台文化體育嘉年華拉開帷幕，包含多項體育項目。圖／台商優市網提供

日前，「樂活兩岸——漢台文化體育嘉年華」開幕式於武漢江漢大學體育館隆重舉行。此次活動包含預熱、主體活動、延伸活動三階段，並邀請台灣學校體育團體、職業俱樂部、青少年體育運動隊伍以及文體行業嘉賓參與其中，其中，主體活動階段集中於7月11日至18日開展。

據了解，自5月份起，嘉年華預熱階段就已拉開帷幕，包括四項體育交流，先後組織兩岸青少年女子籃球隊，栗、台中青少年籃球隊，台北科技大學附屬中學籃球隊，期間開展友誼賽和多場參訪活動，約百名台灣青年參與其中。

開幕式上，新北市體育總會名譽理事長黃志雄致辭提到，這是他首次來到湖北武漢，並對此次交流活動表示支持，「武漢和台灣一直以來持續開展兩岸文化體育交流，疫情也沒有間斷」。

另外，他指出，隨著棒球相關運動在武漢的推廣，棒球運動成為時下年輕人體育健身的熱門選擇項目，促成了2023年棒球主題交流活動的組織和開展。

「今年度更擴大延伸辦理首屆樂活兩岸體育運動嘉年華，包含漢江灣棒球交流、西洋擊劍交流、水上救難交流等諸多體育專案。」黃志雄表示，期待參與本屆活動的運動員們秉持「健康、快樂、環保、可持續」的核心理念，協助推動各項全民運動健身文化，持續探索無限的可能性。

開幕式結束後，冠軍隊江漢大學女足與來漢台青混合組隊，進行了一場足球友誼賽。會後，與會嘉賓還參觀了江漢大學體育運動科普基地，一項項運動體驗讓參會嘉賓收穫滿滿。

「樂活兩岸——漢台文化體育嘉年華」文化體育交流平台的創建，促進漢台文體的深度挖掘和創新，也讓更多文化體育愛好者可以齊聚一堂，共同打造兩岸交流的新篇章。

武漢 運動 體育

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