上半年北京入境團體遊 同比增30倍

隨著暑期到來以及出入境政策的持續調整，北京口岸出入境旅客量大幅增加。今年上半年，北京口岸出入境人員量近830萬人次，同比增長1.85倍。在一系列便利外籍人員來華旅遊、經商、學習、工作和生活的政策推動下，「China travel中國遊」爆火，144小時過境免簽政策、系列免簽政策受到海外遊客歡迎。

借助144小時過境免簽政策，不少海外遊客借道來北京旅遊。澳大利亞遊客Borysenko Oleksandra女士對中國的144小時過境免簽政策讚不絕口。她說：「這次過境不需要再辦簽證了，真是又快又方便，大概20分鐘就辦好了。」北京口岸今年上半年為3.37萬人次符合條件的入境外籍旅客簽發144小時過境免簽，同比增長7.24倍。

今年上半年，經北京口岸來華的外國人數量較2023年同期增長2.5倍。外國人來華以旅遊觀光最多，占到近四成，其次為會議商務、探親訪友等，跨境人員往來持續增溫。

7月1日，中國對紐西蘭、澳大利亞、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。此前，中國先後對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞和瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡持普通護照人員試行單方面免簽政策。今年截至7月2日，上述15國共有近16.3萬人次外籍人員免簽入境來華，占到相關國家來華人員總數的近六成，整體呈現上升趨勢。

來自紐西蘭的ANNA女士第一時間享受到了免簽入境政策。她說，此前她只在中國轉過機，如今很幸運有了免簽政策，方便她來中國旅遊。

她還說，自己要好好利用這個政策，多來中國看一看。此次ANNA在北京轉機，會停留15個小時，雍和宮、故宮、天安門都是她嚮往的地方。波蘭的BRAN先生這次來中國做生意，也及時享受到了中國的免簽政策。他說，自己從報紙上了解到從7月開始，中國對波蘭試行免簽，於是就來了。今年，北京市入境團體旅遊恢復發展，上半年團隊旅遊入境人員達3萬餘人次，是去年同期的30倍。