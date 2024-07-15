北京科博展 未來新秀各顯神通

氫動能助力自行車、碳纖維複合材料製作的大提琴、石墨烯壓感智能跑鞋、靈活的人形機器人……正在舉行的第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會（下稱科博會）上，新技術、新產品紛紛亮相，各顯神通。

中新社報導，未來產業是引領經濟社會高質量發展的重要引擎。本屆科博會突出未來感，圍繞未來製造、未來信息、未來能源、未來健康等未來產業前瞻布局，分享前沿技術，開展產融對接，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈加速聚合。

機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，尤其是人形機器人作為人工智能和機器人製造技術的集大成者，備受關注。13日，一個身高1.65米的人形機器人XBOT一出場便被觀眾圍了個水洩不通。只見它雙臂微微擺動，雙腿微微彎曲平穩向前走去。這是北京星動紀元科技有限公司開發的全尺寸人形機器人，前不久剛完成攀登長城的壯舉。

據該機器人研發團隊介紹，XBOT還能完成諸多複雜動作，比如上下樓梯、背負重物、深蹲、跳躍，甚至還能舉重。

在不遠處的座椅上，一位小朋友戴著便攜式非侵入式電極帽，一旁的電腦螢幕上即時記錄著相關數據訊息。這是星輝眾悅（北京）科技有限公司展出的硬核科技。據展台負責人韓宇星說，該產品打造精神疾病輔助診療與篩查評價系統，運用最新的腦機接口和人工智能技術，通過採集腦電數據建立情緒狀態篩查模型，捕捉個體情緒波動，提供即時評估。

作為戰略性新興產業的重要一翼，低空經濟正振翅騰飛。13日，一款翼展約10米的大型垂直起降無人機吸引眾人目光。據研發方華源智控（北京）科技發展有限公司負責人吳海寧介紹，該機有效負載最大可達100千克，續航時間超過10小時，可用於應急救災、物流運輸、搜索救援等諸多場景。