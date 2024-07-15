快訊

溫網／直落3拍落約克維奇奪冠美夢 阿爾卡拉斯衛冕成功再寫紀錄

北京科博展 未來新秀各顯神通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

氫動能助力自行車、碳纖維複合材料製作的大提琴、石墨烯壓感智能跑鞋、靈活的人形機器人……正在舉行的第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會（下稱科博會）上，新技術、新產品紛紛亮相，各顯神通。

中新社報導，未來產業是引領經濟社會高質量發展的重要引擎。本屆科博會突出未來感，圍繞未來製造、未來信息、未來能源、未來健康等未來產業前瞻布局，分享前沿技術，開展產融對接，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈加速聚合。 　　

機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，尤其是人形機器人作為人工智能和機器人製造技術的集大成者，備受關注。13日，一個身高1.65米的人形機器人XBOT一出場便被觀眾圍了個水洩不通。只見它雙臂微微擺動，雙腿微微彎曲平穩向前走去。這是北京星動紀元科技有限公司開發的全尺寸人形機器人，前不久剛完成攀登長城的壯舉。

據該機器人研發團隊介紹，XBOT還能完成諸多複雜動作，比如上下樓梯、背負重物、深蹲、跳躍，甚至還能舉重。 　

在不遠處的座椅上，一位小朋友戴著便攜式非侵入式電極帽，一旁的電腦螢幕上即時記錄著相關數據訊息。這是星輝眾悅（北京）科技有限公司展出的硬核科技。據展台負責人韓宇星說，該產品打造精神疾病輔助診療與篩查評價系統，運用最新的腦機接口和人工智能技術，通過採集腦電數據建立情緒狀態篩查模型，捕捉個體情緒波動，提供即時評估。

作為戰略性新興產業的重要一翼，低空經濟正振翅騰飛。13日，一款翼展約10米的大型垂直起降無人機吸引眾人目光。據研發方華源智控（北京）科技發展有限公司負責人吳海寧介紹，該機有效負載最大可達100千克，續航時間超過10小時，可用於應急救災、物流運輸、搜索救援等諸多場景。

北京 情緒

延伸閱讀

三中全會將登場 北京15至18日禁飛「低慢小」航空器

川普遇襲引北京關注 陸外交部：習近平已向川普「表達慰問」

兩岸Z世代碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

女子稱「著急趕時間」...成都搭小黃到北京 全程2300公里花4.4萬元

相關新聞

上半年北京入境團體遊 同比增30倍

隨著暑期到來以及出入境政策的持續調整，北京口岸出入境旅客量大幅增加。今年上半年，北京口岸出入境人員量近830萬人次，同比...

北京科博展 未來新秀各顯神通

氫動能助力自行車、碳纖維複合材料製作的大提琴、石墨烯壓感智能跑鞋、靈活的人形機器人……正在舉行的第二十六屆中國北京國際科...

漢台文體嘉年華 台青赴武漢競技

日前，「樂活兩岸——漢台文化體育嘉年華」開幕式於武漢江漢大學體育館隆重舉行。此次活動包含預熱、主體活動、延伸活動三階段，...

畫年畫探古蜀 外國網紅團訪德陽

近日，由巴西、俄羅斯、印度、肯亞、哥斯大黎加、馬來西亞、突尼斯等25個國家的30名網路達人組成的網紅代表團，來到四川省德...

貴不一定好？陸「鉑金」月嫂上工首日寶寶窒息亡…網傻眼：也就廣告打得好

有部落客近日在社群平台發布影片稱，由於孩子早產，西安一對夫妻花費1萬多元人民幣（約新台幣4萬5千元）在「天鵝到家」聘請了一名「鉑金」月嫂...

10年未動工...青島「知名爛尾樓」法拍5度流標 屋主嘆：仍租屋度日

中國青島建案「同泰華府」2013年開工後，開發商未能依法院判決賠償承包商工程款，遭法院查封，5度法拍仍未找到建商有意願承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。