10年未動工...青島「知名爛尾樓」法拍5度流標 屋主嘆：仍租屋度日

中國青島建案「同泰華府」2013年開工後，開發商未能依法院判決賠償承包商工程款，遭法院查封，5度法拍仍未找到建商有意願承接，至今已停工10年。有屋主因此表示，買房10年至今仍須另行租屋度日。

第一財經報導，11日是「同泰華府」第5次被法拍，起拍價由上次的人民幣7.31億元（約新台幣32.8億元），降至6.21億元，但仍告流標，屋主入住遙遙無期。

曾有屋主在人民網領導留言板上反映，「在這買房10年了，但房子一直在爛尾狀態，買的房住不進去，租房生活租了10年」。得到的回覆稱，該建案處於司法查封狀態，正進行新一輪司法拍賣，一旦司法處置完成，將按照結果盡快督促項目復工建設。

「同泰華府」自2013年11月開始進行房屋買賣，共賣出100多戶，但開發商隨即與承包施工廠商爆發工程款糾紛，廠商於2014年停止施工，開發商被判賠償承包商1.22億元工程款。因開發商未支付，建案遭法院查封，至今已停工10年。

之後，「同泰華府」歷經多次法拍，曾於2019年第3次法拍成功拍出，由山東綠地泉集團與城發投資集團聯合競得，但最後因未能履行，該建案又回到法院，2024年重啟2次法拍，都以流標收場。

原開發商山東青島同泰房地產開發有限公司董事長王譽焜今年4月曾表示，希望法院靈活採取查封措施，讓原開發商將建案完工，透過銷售房屋以清償債務。但當時青島市中級人民法院表示，若拍賣依舊不能成交，才會考慮靈活採取查封措施。

據估價報告顯示，該建案施工進度約為70%，但頂層部分房屋有滲漏、外牆保溫破損等情形，且地下停車場積水結冰，工程整體維護情況較差。

第一財經報導，長達10年的停工、數億元的起拍價、不算優越的建案及配套條件，再加上行業景氣冷清等因素，該建案未能找到出價的開發商，使資產、資金等恢復運作面臨挑戰。

據了解，為解決「同泰華府」屋主入住問題，青島西海岸新區頒布換屋方案，提供屋主透過補差價的方式換購同區的其他建案房屋，已有屋主在去年底簽約換屋。