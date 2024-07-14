赴馬祖旅遊後續？福州踩線團長：兩地旅遊合作大有可為

大陸福建的福州市旅遊協會，甫於6月29日到7月1日組團前往馬祖踩線，如今已經將近兩周時間，踩線團團長、福州市旅遊協會會長韓鳴仍強調，自己認為兩地旅遊合作大有可為。

根據福州市旅遊協會官微13日晚間消息，韓鳴近日接受閩江學院閩台融合研習社學生的專題調研訪談，「就赴馬祖旅遊考察踩線團的經歷及福馬『同城生活圈』建設中的旅遊合作話題進行了深入交流」。

消息指，韓鳴分享了他近期赴馬祖旅遊考察踩線團的體驗，強調這是他初次訪問，通過此次考察讓他對福馬「同城生活圈」的潛力有了更深入的理解，「這次考察讓我更加確信，兩地在旅遊合作上大有可為」。

韓鳴也認為，此次考察是恢復福建居民赴馬旅遊的「先行嘗試」，他透露，通過踩線考察，福馬雙方有了一系列實質性的進展，包括對馬祖旅遊的吃、住、行、遊、購、娛等要素有了初步了解。

對於兩地未來的合作與發展，韓鳴指出，「提升旅遊品質、強化品牌宣傳、優化跨境旅遊政策將是關鍵所在」。

大陸文旅部副部長饒權4月28日上午在文旅部會見國民黨立法院黨團總召傅崐萁等多位立委時，在雙方致詞結束之後，饒權宣布將開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

5月17日，第七次「福馬磋商會」在福州舉辦，期間，福州市旅遊協會與馬祖旅遊觀光發展協會簽訂《福馬「同城生活圈」旅遊合作共識書》，宣布將會加速推進福馬旅遊產業深度整合與協同發展，共同設計並推廣凸顯福州與馬祖地域特色的旅遊線路，推出特色「健康+旅遊」產品。