大陸今年已發20次洪水 官方再示警：16日起進入防汛關鍵期

大陸今年各省爆發多次水災，影響到不少民眾，官方示警，16日起會進入「七上八下」的防汛關鍵期，七大江河流域均有可能發生洪水。

據中國新聞網報導，大陸水利部14日召開新聞通氣會，官方預計今年「七下八上」（7月16日至8月15日）期間，洪水會趨多趨強，大陸水利部副部長王寶恩表示，今年旱澇併發重發，汛旱情發生「早」、量級「大」、時間「長」、發展「快」等極端性特點更加凸顯。

官方統計，入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河等流域大江大河大湖接連發生20次編號洪水。當前，太湖第2號洪水、淮河第1號洪水正在發展，長江第1、2號洪水仍處於演進過程，湖南華容縣團洲垸險情後續應急處置還在持續，防禦工作須臾不能放鬆。

王寶恩表示，從7月16日0時起全大陸進入防汛關鍵期，水利系統全面啟動防汛關鍵期工作機制，實行部長「周會商+局地暴雨會商+場次洪水會商」機制，水利部機關和直屬單位與防汛工作相關的幹部職工取消休假，堅守工作崗位，全面進入防汛關鍵期工作狀態。

他強調，水利部將進一步加強預報預警預演預案「四預」措施，貫通雨情汛情險情災情「四情」防禦，強化流域水工程統一聯合調度，突出抓好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。

大陸水利部水旱災害防禦司司長姚文廣表示，「七下八上」期間，七大江河流域均有可能發生洪水，局地暴雨極有可能引起中小河流洪水、山洪災害等，「防禦任務十分繁重」。

央視新聞則指出，官方預測，「七下八上」期間降雨總體呈「北多南少」分布，目前，中小水庫、病險水庫、淤地壩點多量大，抗禦洪水的能力較低，安全度汛壓力大。同時，今年水利工程多，部分項目需要跨汛期施工，在建工程安全度汛風險高。

另外，目前重慶地區暴雨嚴峻，重慶日報報導，據重慶市水文監測總站監測，7月13日8時至7月14日8時，沙坪壩、九龍坡、江北、南岸、巴南、渝北、北碚、璧山、合川、永川、大足、江津、銅梁、潼南、榮昌、涪陵、長壽、豐都、梁平、石柱、萬州、開州、雲陽、奉節、巫山、巫溪、城口、酉陽等28個區縣出現暴雨。由於受到強烈降雨影響，重慶火車站已宣布14日停運31趟列車。