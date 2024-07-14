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兩岸Z世代碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
兩岸青年介紹自己在北京一周的駐地期間內，激盪出的藝術創作和個人風格作品。「元宇宙探戡隊」提供
兩岸青年介紹自己在北京一周的駐地期間內，激盪出的藝術創作和個人風格作品。「元宇宙探戡隊」提供

暑假期間兩岸青年交流頻繁，由兩岸26名藝術創作青年，經過七天六夜在北京駐地調查完成的創作，於11至19日在北京龍徽1910文化創意園區展出。資深策展人畢依帆表示，「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年，經過相互學習，同頻共振的創作作品。

畢依帆是資深藝術策展人、作家，主導本期兩岸青年文創藝術交流活動，他們在參與月初的北京兩岸青年峰之後，以皇家園林為參考背景，以「元宇宙探戡隊」為代號進入駐地創作模式。

本次藝展定名為「力爭上游」，主辦單位希望透過藝術場域，用以鼓勵當代所有年青人，積極開發自我潛能，力爭上游，未來一起走向世界共創美好未來。

在經過七天六夜的創作後，藝展於11到19日，於北京龍徽1910文化創意園區的國際釀酒大師藝術館舉辦當代藝術展，展出駐地期間的創作，以及兩岸青年個人風格的作品，並於昨（13日）舉辦開展儀式。

畢依帆表示，團隊起名叫「元宇宙探戡隊」，因為這是數位科技主導的元宇宙時代，所有傳統價值觀在這個時代都可能被重新定位，但是以表述人類世界真善美的藝術價值，仍然保有潛在價值與時代意義，等待開發。因為文明的發展是由人類來創造主導，而不是工具。分享交流，是這個團隊駐地創作的目標。

畢依帆說，自去年開始推出這一項目，獲得了不錯成績，受到兩岸相關單位的重視與協助，成為今年暑期兩岸青年交流活動的重點項目之一，希望讓此有特色的兩岸的融合發發展更有青春動力。

「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年。「元宇宙探戡隊」提供
「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年。「元宇宙探戡隊」提供

北京 青年

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