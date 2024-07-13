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世界遺產「明十三陵」擬2030年全面開放 為保存最完整皇陵墓葬群之一

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
昌平區明十三陵景區。（圖／取自澎湃新聞）
昌平區明十三陵景區。（圖／取自澎湃新聞）

2024明文化論壇13日在昌平區明十三陵景區開幕，該景區將逐步擴大文化遺產開放範圍，到2030年實現明十三陵帝陵全部開放。未來明十三陵景區還將逐步推進打造國家考古遺址公園，並根據各帝陵不同特點、歷史特徵，設計更多文旅項目。

據公開資料，十三陵位於北京市昌平區北部天壽山麓，為明朝13位皇帝的陵寢所在地，為全球保存最完整的皇陵墓葬群之一。1957年，十三陵被列為北京市第一批重點古建文物保護單位。十三陵在2003年作為明清皇家陵寢的擴展項目，經聯合國教科文組織列為世界文化遺產

據澎湃新聞報導，明十三陵全面開放後，將採用多種方式展示實物，包括古建築、墓葬、神道等文物本體，以及建築遺址等文化遺產要素，全面呈現十三陵完整營建歷程、明代皇家陵寢建築特徵和建築技藝等。並將透過網路虛擬平台、無人駕駛旅遊車進行數位化展示，包括基本遺產情況、文化價值及十三陵相關歷史研究成果，及相關歷史文獻、檔案、圖像資料。

明十三陵主神道是連接神路和各帝陵的重要通道，昌平區還將打通神道，串連全長7.3公里的主神道和附近散落的大小遺產點。同時展開十三陵外圍兆域邊牆保護修繕，建設景觀步道、景觀台。

項目建成後，將打造為全球知名明文化交流基地、大陸最具影響力的明文化主題展示區以及首都西北部世界遺產特色文博旅商圈，成為傳承優秀文化與深度體驗式消費相結合的文化博覽旅遊綜合體。

明十三陵景區開放計劃共分為三期，時間為2024年至2030年，其中一期為2024年至2025年，將開放思陵、永陵；二期為2026年至2028年，將開放茂陵、泰陵、德陵和新行宮遺址；三期為2029年至2030年，將開放獻陵、裕陵、慶陵。

世界文化遺產 建築 遺址

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