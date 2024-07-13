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大陸汛情「來得早、來得猛」 多地豪雨釀洪水已2076萬人受災

中央社／ 台北13日電
大陸今年入汛以來，南方多地面臨豪雨並釀洪災。 中新社
大陸今年入汛以來，南方多地面臨豪雨並釀洪災。 中新社

大陸今年入汛以來，南方多地面臨豪雨並釀洪災，洞庭湖甚至在日前決堤。據官方發布，今年截至目前大陸因洪水與大雨受災的人數達2076萬人，死亡與失蹤共86人。

綜合中新網、南方都市報，大陸應急管理部12日舉行記者會，防汛抗旱司司長徐憲彪指出，和往年相比，今年汛情「來得早、來得猛」。今年入汛以來，南方地區強降雨較頻繁，特別是長江以南地區降雨較往年明顯偏多，長江、珠江以及太湖累計發生了14次有編號的洪水。

據應急管理部統計，今年截至目前，全大陸因洪澇（洪水與大雨）災害而受災的人數為2076萬人，死亡與失蹤共86人。

徐憲彪表示，為了應對南方的汛情災情，國家防總辦公室、應急管理部執行了4項工作，分別是「強化部署和調度」、「強化預警轉移」、「強化搶險救援」、「強化對地方的支持和保障」。

其中，在強化預警方面，應急管理部針對長江中下游的湖南、湖北、江西、安徽4個省份升級到防汛3級應急回應，督促落實預警回應聯動和臨災預警「叫應機制」，提前果斷轉移受威脅的民眾。以安徽黃山的徽州區、休寧縣為例，發布暴雨紅色預警後，及時藉由這項機制避免了3起群死群傷事件。

面對規模大小不一的水災，大陸財政部於9日會同水利局下達中央財政水利救災資金共人民幣8.48億元（約新台幣37億元），用於支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、雲南等12省市與自治區，支持救災、修復水利設施等。

另據大陸應急管理部日前發布的「7月全國自然災害風險形勢」，東北、華北、華東、華中等地洪災風險高，長江、淮河、海河、松遼、太湖等流域可能出現較重汛情。

機制 洪水 風險

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