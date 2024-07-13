港版「長髮哥」徒手緊抓意外墜樓鄰翁！網讚：欣梅爾一定會這樣做

日本漫畫《葬送的芙莉蓮》近年爆紅，當中勇者欣梅爾（港譯︰辛美爾）無私的行為深深打動精靈芙莉蓮，之後遇到兩難局面時，不禁說出「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，金句為不少讀者帶來勇氣，當中包括台中捷運今年5月發生的隨機斬人事件中，「長髮哥」許瑞顯憑住這一句話，鼓起勇氣與疑犯纏鬥約1分鐘，令到疑犯無法傷害其他乘客。事後長髮哥臉上留下長長刀疤，但作為現實中的勇者卻激勵人心。

香港觀塘翠屏北邨翠柳樓周五（12日）有七旬老翁疑似曬衣服意外失足跌出窗外，倒栽蔥卡住，住在老翁對下2層的長髮健碩男鄰居「阿聰」聽見呼救，他設法開門衝入單位露台，然後馬上捉着馬翁的腳部，又高聲呼救希望有人協助再報警。阿聰事後憶述驚險的20分鐘救人經歷，形容是「人生經歷過最長的20分鐘」，拚盡全力抓緊老翁腳部，最終由消防「飛將軍」在樓上單位垂繩拉起老翁，將他救回屋內。

阿聰事後謙稱﹕「救人是每個香港市民要做的一件事」，即使沒有特別的技能，只要在安全及許可的情況下，都應該嘗試救人，「拯救生命，好多時大家只要行多一步就做得到」。

住在大廈5樓的住戶阿聰，當時聽到呼救聲後馬上衝到上層救人。（鄧海興攝）

最先進入事發單位救人的阿聰事後接受《香港01》訪問，講述當時救人情況，相關報道立即被網友廣傳，阿聰頓時被許多網友稱為真英雄、真勇者。

阿聰表示自己熱愛爬山、旅遊，過往曾參加歷奇訓練，又學過急救，但今次是第一次救人。獨力拉着馬翁逾20分鐘，阿聰說已用盡全身氣力，事後「連個電話都拿不起來」，洗澡時更發現腹部也在救人時壓出瘀痕，形容救人時是經歷了「人生最漫長」的20分鐘。

阿聰英勇的行為引來網友激讚，成為各討論區及群組的熱門話題，連登討論區不少網友大讚他是真英雄，當中有人留言指「『如果是勇者辛美爾的話，一定會這樣做』，想起台灣捷運長髮哥」，亦有網友指「真是英雄，respect」、「要給他好市民獎，太威了」、「起碼銅英勇勳章」、「「破門救人太帥」、「阿伯真是好幸運，這樣都救得回來」。

台中「長髮哥」英勇救人，也因此受傷。報系資料照

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文章授權轉載自《香港01》