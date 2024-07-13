港男地鐵讓座婆婆！女遊客「滑入」搶位嗆：我逛街很累坐下怎麽了

乘坐公共交通工具時，讓座給有需要人士絕對是美德。日前一名年輕人搭乘港鐵時，目睹有婆婆手持重物上車，起身打算讓座時，1名年輕女子衝上前搶先坐下，該名年輕人遂向對方示意「這位子要讓婆婆」，但對方以普通話回覆，「我剛剛逛完街很累，坐一下怎麽了」。他以擔心婆婆跌倒為由，要求對方讓座，卻被威脅「你們香港人欺負遊客嗎？信不信我曝光你」，在旁有小朋友見狀即主動起身讓座予婆婆，令他不禁質疑「連小朋友都明白道理，為何大人可以不懂？」。

該年輕人在 threads 交代事件經過，指搭乘港鐵途經旺角站時，目睹有婆婆手持2大袋重物上車，故打算讓座予對方。由於婆婆原先背向原PO，所以他便拍一拍對方肩膀，示意對方就座。突然1名年約30歲女子趁機衝上前，坐在其想讓坐的座位，他隨即向對方表示，「這位子要讓婆婆」，女子聽聞大聲以普通話回覆，「我剛剛逛完街很累，坐一下怎麽了」。

原PO以「老人家跌一跌可大可小」為由，向女子解釋婆婆比起對方更需要坐下，但對方沒有理會反指原PO不是，「你們香港人欺負遊客嗎？信不信我曝光你」，在旁有小朋友見狀則主動起身讓座予婆婆，他不禁質疑「連小朋友都明白道理，為何大人可以不懂？」，並指讓座與否雖是小事，但亦看出兩地人民的質素存異，明白為何港人對內地人觀感較差。

許多網友紛紛斥責該女子不懂敬老，「完全不管別人感受，認為自己遊客就偉大」、「她的思維第一時間只想到自己」。

有人則分享遇無禮內地旅客，感嘆兩地文化差異不同，「試過同家人搭地鐵，一個女的撞開我媽，我同她講：『其實無人想要和你爭位，不用這樣撞開人』，對方則大聲稱：『我聽不懂你講什麼』」、「不想歧視，但他們完全不懂入鄉隨俗，連基本常識也欠奉，連排隊或不要全身壓在扶手柱也不懂，要他們讓位更沒可能」、「以其人之道還治其人之身」。

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文章授權轉載自《香港01》