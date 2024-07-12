大陸上半年各種自然災害 3238.1萬人次受影響

大陸應急管理部12日召開新聞發布會，說明上半年大陸自然災害形勢有關情況。上半年，各種自然災害共造成全國3238.1萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤322人，緊急轉移安置85.6萬人次，倒塌房屋2.3萬間，農作物受災面積3172.1千公頃，直接經濟損失931.6億元。

根據央視報導，上半年大陸自然災害形勢主要有以下特點，包括強降雨過程頻繁且極端，主要江河洪水發生早、量級大，多地因強降雨引發山洪、城鎮內澇和山體滑坡、泥石流等次生災害，特別是6月份以來，廣東、廣西、福建、安徽、湖南等地重復受災，災情較重。

而西南、中南、華南地區地質災害多發，災害成因複雜，以山體滑坡、崩塌、泥石流為主。5級以上地震22次，主要集中在新疆、西藏、青海和四川等地，未造成重大損失。

強對流天氣經常發生，風雹災害點多面廣，北方以大風、冰雹為主，南方以短時強降雨、雷暴大風為主。南北方地區旱情交替發展，主要影響西南、西北、華北、黃淮等地，為局地農業生產造成不利影響。

而年初中東部地區低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、持續時間長、雨雪強度大、降水相態複雜，對群眾出行和生產生活等造成嚴重影響。此外，森林草原火災總量處於低位，華北、東北、西南局地火險形勢嚴峻。

近期，大陸仍發生多起自然災害。重慶因近兩日有五個區出現「特大暴雨」，導致15條河流出現超警戒水位洪水，目前已造成至少6人罹難、近7000人受災。為防範接下來的降雨，三峽大壩已於10日展開今年首次開閘洩洪。

大陸國家林草局11日表示，大興安嶺林區近期遭遇連續高溫、乾旱天氣，疊加雷暴活動頻繁，雷擊森林火情火災多發頻發，防控形勢嚴峻複雜，國家森防指辦公室啟動Ⅲ級響應，國家林草局啟動物資調撥程序，向大興安嶺林業集團、內蒙古森工集團調撥阻燃服、帳篷睡袋、應急通信設備、滅火水槍、消防水泵、發電機、無人機等救災物資6,400多組。