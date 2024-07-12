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提高外籍人員流動便利 上海簽發大陸首張電子口岸簽證

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
來自新加坡的鐘先生12日乘機抵達上海浦東國際機場，持上海市公安局出入境管理局簽發的電子口岸簽證，經邊檢機關查驗確認後入境。（圖／取自央視）
來自新加坡的鐘先生12日乘機抵達上海浦東國際機場，持上海市公安局出入境管理局簽發的電子口岸簽證，經邊檢機關查驗確認後入境。（圖／取自央視）

為進一步推動普通簽證電子化改革，提升簽證管理效能和服務水平，大陸國家移民管理局自即日起在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區試點簽發電子口岸簽證。

據央視報導，電子簽證是將傳統紙質簽證數位化，簽證資訊以數位方式儲存，再通過電子文檔方式簽發給申請人，無需在護照上黏貼紙質簽證，申請人可憑護照及電子簽證入境、停留。電子口岸簽證全程網上辦理。

上海市公安局出入境管理局口岸簽證處處長葉偉表示，決定在上海自貿區臨港新片區試點簽發電子口岸簽證，是推進大陸簽證制度改革創新的重要舉措，有利於簡化申辦流程、提升服務效率，推動移民管理領域制度型開放，「在國家移民管理局指導下，我們提前做好電子口岸簽證試點簽發各項準備工作，會同上海自貿區臨港新片區管委會，已為符合條件的1300多家企業單位辦理備案手續。」

上海自貿區臨港新片區管委會人力資源處副處長楊武表示，電子口岸簽證的落地，象徵新片區在外籍人員流動便利化方面邁出突破性一步，進一步釋放外籍人才創新創業和經貿交流潛力，有力提升新片區投資和貿易自由化發展能級。

電子口岸簽證一次入境有效，入境有效期為15日，停留期不超過30日，入境口岸為上海所有對外開放口岸，出境口岸為全國任一對外開放口岸。電子口岸簽證與紙質簽證具有相同法律效力。

上海自貿區 移民 簽證

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