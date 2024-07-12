新京報記者韓福濤揭中國運油亂象 個人微博被註銷

中國的新京報獨家披露油罐車混裝食用油醜聞，引發社會譁然，同時再次喚醒大眾對調查記者的尊重。但這篇報導的調查記者韓福濤，其微博帳號被註銷，網路上掀起一片關注韓福濤安全的聲音。

新京報7月2日刊登旗下調查記者韓福濤及實習記者張新惠、赫哲琳聯合採訪的調查報導，指中國一些油罐車利用同一座油罐，既運送糖漿、豆油等可食用油脂，也運送煤油等化工類油脂，兩者轉換時毫無清洗程序。

根據報導內容，3名記者早自5月16日就已就事件展開調查，對照整篇報導在7月2日披露，3人的採訪過程，至少持續一個半月之久。

油罐車混運煤油及食用油事件引起社會譁然，官方其後介入調查，更令被官方打壓許久的調查記者重新受到重視。

韓福濤的努力與勇敢贏得民眾讚許及致敬之際，網路上卻傳來一片關注其安全的聲音。

有網友發現，韓福濤的微博帳號被註銷。現時在微博上搜尋「新京報韓福濤」，會顯示「抱歉，未找到相關結果」。

據網友今天稍早時上傳的截圖顯示，搜尋「新京報韓福濤」，會顯示「用戶不存在」；有網友上傳「用戶1360870545」帳號的截圖，顯示「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」。

有網友留言，「新京報韓福濤在哪？」、「請問你們什麼理由把韓記者的微博封了」、「祝福這位新京報韓福濤安全吧」。