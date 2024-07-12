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「歷史的垃圾時間」論在中國流行 官媒出手反擊

中央社／ 香港12日電

據分析，中國大陸近期出現了「歷史的垃圾時間」論，且遭北京官媒反擊，因為這個論調完全否定當下中國的發展狀況，比「躺平論」更危險。

星島日報今天刊文指出，「垃圾時間」原是體育賽事中的術語，是指一場比賽中，雙方隊伍的分數差距太大、難以改變勝負結果時，剩餘的比賽時間就是「垃圾時間」。

最近，「歷史的垃圾時間」論卻成為大陸流行詞，外界聲稱「這是海耶克老師、奧地利派經濟學家米塞斯提出的概念」，其內容是：從經濟學的邏輯來看，當某段歷史正背離經濟規律，個人又無力改變，且必然走向失敗的階段，就被定義為歷史的垃圾時間。

文章表示，「歷史的垃圾時間」是個框，甚麼都能往上裝。7月初，中金公司30歲女員工非正常死亡，有傳是因為經濟下行大減薪，購房之後樓價又跌，於是有人撰文指出，「在歷史的垃圾時間，管理失敗可能是多數人都需要面對的課題」。

另有財經人士提出，「千萬別在垃圾時間裡投資」；也有自媒體以「垃圾時間」勸人「躺平才是出路」。

文章指出，在中共20屆三中全會舉行前夕，眼見這一名詞不斷發酵，與「唱響光明論」的主旋律背道而馳，大陸官媒開始出手反擊。

其中，北京日報發表題為「『歷史的垃圾時間』？真耶假耶？」的評論員文章，首先指出米塞斯根本沒提過這個詞，這是偽學術，炒概念，強行炮製焦慮，又指有人借題發揮，「對國家發展長吁短歎、陰陽怪氣，無非在影射無奈無望，否定和看衰今日中國的一切」。

此外，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文在觀察家網撰文，指出細究「歷史的垃圾時間」這個偽詞，它比近年來的「躺平論」更危險，即完全否定當下中國的發展狀況，試圖營造國家終將失敗的大眾預期，以及誘導民眾不配合、不奮進、不作為的心理。

但王文也指出，「歷史的垃圾時間」一詞的流行，的確折射了當下許多民眾的情緒共振與經濟下行期的社會心理，提醒了當務之急，必須改革到位，政策落實，著重實效，讓普通民眾有實實在在的獲得感。

失敗 躺平

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