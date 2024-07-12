香港電話卡採實名制 至今240萬張卡遭拒登記

香港自去年2月全面實施手機電話卡實名登記制後，到今年5月有240萬張電話卡遭電訊商拒絕登記，另有179萬張未合規格的電話卡被取消；港府相信，當中截堵了不少電話詐騙案。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺今天接受官方香港電台訪問時，公布了上述數字。

他並說，警方與電訊公司也有合作截堵不明電話號碼，截至今年5月，有82萬個本地可疑詐騙電話號碼被電訊商暫停服務。

港府為了打擊日益嚴重的電話詐騙案，自2021年9月起實施首階段電話卡實名登記制度，2022年3月實施第2階段，去年初起全面實施。

在2021年6月時，香港約有1200萬張正在使用的儲值卡（預付卡），很多商業及電話騙案都是利用儲值卡無法追查的漏洞而進行的，而實名登記制是其中一個填補漏洞的方法。

在實施實名制前，香港民眾可以繳付月費形式與電信業者簽約使用手機卡，簽約時需登記姓名和身分證號碼；民眾也可在零售店購買儲值卡，這種卡不必登記姓名和身分證，自行儲值後即可使用，這是當局針對的目標。