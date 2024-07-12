香港電話卡採實名制 至今240萬張卡遭拒登記
香港自去年2月全面實施手機電話卡實名登記制後，到今年5月有240萬張電話卡遭電訊商拒絕登記，另有179萬張未合規格的電話卡被取消；港府相信，當中截堵了不少電話詐騙案。
香港商務及經濟發展局局長丘應樺今天接受官方香港電台訪問時，公布了上述數字。
他並說，警方與電訊公司也有合作截堵不明電話號碼，截至今年5月，有82萬個本地可疑詐騙電話號碼被電訊商暫停服務。
港府為了打擊日益嚴重的電話詐騙案，自2021年9月起實施首階段電話卡實名登記制度，2022年3月實施第2階段，去年初起全面實施。
在2021年6月時，香港約有1200萬張正在使用的儲值卡（預付卡），很多商業及電話騙案都是利用儲值卡無法追查的漏洞而進行的，而實名登記制是其中一個填補漏洞的方法。
在實施實名制前，香港民眾可以繳付月費形式與電信業者簽約使用手機卡，簽約時需登記姓名和身分證號碼；民眾也可在零售店購買儲值卡，這種卡不必登記姓名和身分證，自行儲值後即可使用，這是當局針對的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言