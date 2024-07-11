上海機場聯絡線68.6公里 列車測試虹橋到浦東僅需40分鐘
上海機場聯絡線列車進行測試，達到時速176公里測試目標。上海機場聯絡線全長68.6公里，預計將於今年9月試運行，年底開通營運，虹橋機場至浦東機場僅需40分鐘。
上海市政府微信公眾號「上海發布」11日發布訊息指出，上海機場聯絡線列車逐級提速測試完成。上海申鐵投資有限公司介紹，上海機場聯絡線全長68.6公里，途經閔行區、徐匯區、浦東新區3個行政區，全線共設9座車站。
據發布，列車最高運行時速達160公里，截至目前為止，上海機場聯絡線逐級提速試驗達到時速176公里目標，順利完成聯調聯試（測試列車和檢測相關設備）工作階段性目標。
據上海發布，逐級提速試驗所指為，根據聯調聯試的試驗大綱要求，在路線上逐步提升運行速度，直至按路線設計速度110%的標準進行最高測試速度運行的試驗。上海機場聯絡線設計最高時速160公里，這次逐級提速試驗最高達時速176公里。
財聯社11日報導指出，上海機場聯絡線開通後，從虹橋機場到浦東機場將僅需40分鐘，全線預計今年9月試運行，年底開通營運。
據高德地圖試算結果，目前從虹橋機場搭乘地鐵2號線前往浦東機場，耗時約90分鐘；上海機場聯絡線開通後，將可大幅縮減交通時間。
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