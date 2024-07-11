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銅鑼灣書店租約到期…店長證實將搬至古亭 港人交流空間不消失

中央社／ 台北11日電
台灣銅鑼灣書店近期將搬遷至古亭，店長林榮基表示，這間書店對於香港人而言是一個重要的交流與討論的空間。中央社
台灣銅鑼灣書店近期將搬遷至古亭，店長林榮基表示，這間書店對於香港人而言是一個重要的交流與討論的空間。中央社

因租約到期，台灣銅鑼灣書店近期將搬遷至古亭，店長林榮基表示，銅鑼灣書店不只是買書、看書，對於香港人而言更是一個重要的交流與討論的空間。

台灣銅鑼灣書店於2020年4月25日在台北市中山區南京西路開幕，至今已經營4年多，不少台灣與國際政要都曾造訪，也有不少香港人特地前來看書、買書，以及與林榮基交流。

近期，銅鑼灣書店傳出即將搬遷的消息。

林榮基今天接受中央社記者訪問時證實這項消息，他表示搬遷的原因是租約到期，房東要將房子收回去。原本曾考慮「不要繼續經營」，然而朋友的一席話，「你如果不做了，那麼特地來的香港人們要去哪裡」，讓他決定搬遷至鄰近古亭捷運站的金門街，並在8月中旬正式營運。

他說，這些年下來，銅鑼灣書店已經不僅僅是一間書店，而成為了一個公共交流的場合，除了香港本身面對到的議題之外，也希望促進台港相互理解，並且提供討論的空間。「現在台灣跟香港面對同一個政權，因此許多台灣朋友也會開始關心相關的議題」。

香港「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）實施後，林榮基坦言確實造成寒蟬效應，過去不少從香港來台的香港人會特別來買一些「香港沒有出版的書」，然而現在則會擔心觸法，因此雖然還是會來看看書、聊天交流，但不會購買。不過，來自美國、加拿大、英國等地的香港人購書需求則沒有受到影響。

除了討論議題與交流，他表示，有一些在台灣的香港人碰到生活上的問題時也會前來尋求協助與詢問。

林榮基指出，新店面的面積大概是現在的一半，原本預計是7月下旬開始營運，然而由於裝潢與水電工程的時間較預期長，因此目前暫定於8月中旬開業。近期已經陸續將原址的書籍等物品打包，分批運往新的店址。

林榮基 銅鑼灣書店 香港

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