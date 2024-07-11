中國海外民運人士關注許志永案 公開信籲無罪釋放

中國維權人士許志永被依「顛覆國家政權罪」而判刑14年。海外民運人士指出，許志永在獄中遭不人道對待。近日聯名發表公開信，呼籲中國履行關於「人權保護」的法律和承諾，立即停止虐待並無罪釋放。

許志永於2023年4月被依「顛覆國家政權罪」一審判刑14年。雖然後來提出上訴，但被駁回。據公開資訊，許志永必須服刑至2034年2月。

由海外中國民運人士組成的「許志永博士海外關注中心」於10日發布一封公開信，向中國全國人大、中國國務院、中國司法部、中國最高人民法院等近8個部門呼籲履行關於「人權保護」的法律和承諾，立即停止對許志永的虐待。

這封公開信指出，許志永在山東省魯南監獄服刑期間受到各種各樣的虐待，包括強迫勞動、24小時專人看管、飲食惡劣、讀書寫作通信會見等受到諸多限制，「甚至看管許志永的服刑人員會被幹部縱容對他進行人身傷害，我們對此深為震驚」。

信件指出，許志永作為一名真誠的理想主義者，從學生時代開始就積極投身於中國的民主進步事業。

信中細數許志永過去的經歷與參與的活動，包含藉由關注「孫志剛事件」，推動胡溫政府廢除了收容審查制度；藉由長期關注教育平權問題，推動戶籍制度和身份隔離制度的改革；透過「新公民運動」，使高官公開財產、教育平權成為14億中國人的新常識；藉由「勸退書」對個人崇拜、終身制領導及全面倒車的政治後果發出了杜鵑啼血般的警告。

文中強調，對於許志永這樣一位甘地、曼德拉式的公民，卻先後多次被捕入獄。特別是這一次，不僅以「顛覆國家政權」的名義判處有期徒刑14年，在監獄中更遭遇各樣身心虐待的惡性事件，「我們對此表示強烈的憤慨和譴責」。

這封公開信提出6點呼籲，分別是「停止一切對他的人身傷害和虐待」、「保證他在獄中的正常生活和健康生活」、「保證他在獄中的讀書寫作及與親友的正常會見與通信權利」、「停止一切騷擾許志永家人的行徑」、「追究虐待許志永的人員罪責，並給外界一個公開的交代」、「接受許志永的法律申訴，並公開無條件的宣佈無罪釋放」。

信中也強調，不會忘記在上個世紀末，中國國務院已簽署了兩大國際人權公約、不會忘記2003年中國政府就把「國家尊重和保障人權」寫進「中華人民共和國憲法」、更不會忘記，「中華人民共和國監獄法」有關禁止虐待服刑人員的規定。當然也不會忘記，中共領袖多次在公開講話中有關「依法治國、全面建設法治中國」的承諾。

根據公開信文末的署名，「許志永博士海外關注中心」的發起人包含「獨立中文筆會」會長蔡楚、智庫「對話中國」所長王丹、非營利組織「人道中國」主席周鋒鎖在內數十個個人與團體。