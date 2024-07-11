第12屆雲台會15日起昆明登場 省長王予波13日將會洪秀柱

第12屆雲台會今天舉行新聞發布會介紹情況。本屆雲台會共分為主題活動、專項活動、拓展活動。主題活動及部分專項活動、拓展活動於7月15日—19日在昆明等地舉辦；其餘專項活動及拓展活動於4月—11 月在昆明、玉溪、保山、普洱、西雙版納等地舉辦。

第12屆雲台會主題為：共用RCEP新機遇，開創雲台融合新局面。活動總體規模約600人，其中參加主題活動嘉賓約350人，台灣嘉賓約220人。活動緊緊圍繞服務引導台商台企積極把握RCEP全面實施新機遇，主動參與發展壯大雲南資源經濟、園區經濟、口岸經濟等發展目標和雲南輻射中心建設新機遇，突出雲台會經貿合作功能，按照「1+5+N」的模式舉辦。

「1」即1場主題活動。包括新聞發布會、會見、宴會、開幕式、展覽展示等內容。「5」即5場專項活動。「N」即N場拓展活動。充分發揮雲台會對台經貿功能作用，加強與台灣優勢產業精準對接，促進雲台產業優勢互補、融合發展，舉辦多場（N場）拓展活動，內容涵蓋招商引資、投資考察、兩岸媒體聯合採訪、花植設計交流等。

第12屆雲台會主題活動，將於7月16日在雲南昆明舉辦。主題活動主要內容有：一是進行會見座談。7月13日下午，省委副書記、省長王予波將會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等台灣政要一行；舉行啟動儀式；進行主旨演講。

5場專項活動，目前已成功舉辦1場。4月16日至19日，「知名台企雲南·昆明行」投資考察活動在昆明（磨憨）成功舉辦。下一步專項活動計畫包括：7月16日-19日，第12屆雲台會主題活動前後，計畫在昆明、玉溪、保山、版納等地舉辦4場專項活動：一是舉辦「首屆雲台青年企業家春城沙龍」；二是舉辦「首屆東西部台協會會長雲南行交流活動」；三是舉辦「台灣工商團體雲南行交流活動」。四是舉辦「雲台現代農業發展暨鄉村振興產業合作對接會」。

此外，籌畫N場拓展交流體驗活動，目前計畫舉辦6項拓展活動：一是舉辦「知名台企雲南·磨憨行考察活動」，二是舉辦「兩岸特色文旅短劇拍攝」，三是舉辦「憶英烈·頌忠魂」兩岸媒體記者聯合採訪活動」，四是舉辦「山海花語·兩岸花植設計嘉年華活動」，五是舉辦「對台招商引資專項活動」，六是舉辦「翰墨牽兩岸·雲台一家人」書畫作品收藏展。