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評油罐車混裝 港媒：中國問題還需要媒體監督

中央社／ 香港11日電

對於中國報章前幾天發表調查報導，揭露有司機使用罐車運送食用油，有香港媒體評析，事件反映出中國問題還需要媒體監督。

星島日報今天刊文指出，新京報日前報導，有司機使用罐車運輸煤製油後，為了節省清洗費用，直接用罐車運送食用油；一時間，輿論譁然，國務院食安辦也成立小組徹查亂象。

文章表示，10年前，大陸曾經頻頻爆出食安醜聞，包括「地溝油」、「毒奶粉」、「蘇丹紅」等，最高領導人在中共18大執政不久，就將「舌尖上的安全」上升到政治高度。

經過鐵腕整治，大陸食安問題客觀上已經有了很大改善。但正如反腐敗一樣，食品安全永遠在路上，稍有鬆懈就會捲土重來，而這次「罐車運輸食用油事件」也顯示出，輿論監督是完全必要的。

文章表示，大陸媒體曾經不乏深度調查報導，最典型的是南方都市報於2003年發表的「被收容者孫志剛之死」，披露在廣州工作的湖北青年孫志剛因為沒有「暫住證」，被送至收容站後遭毒打致死的故事，引發中國廢止收容遣送制度。

此外，「三鹿奶粉事件」等食安醜聞，也是媒體率先披露，才引發北京中央高度重視。

不過，隨著近年輿論環境改變，大陸的調查報導式微，調查記者流失。

文章認為，調查報導任重道遠，在大陸，光是監管部門的日常監督是不夠的，還需要媒體監督，才能推動問題的解決。

醜聞 食安 食用油

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