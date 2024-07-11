陸技術突破 深海4千公尺「挖寶」

在4102.8公尺海底挖「寶」，成功取回深海多金屬結殼與結核！中國大陸深海礦產資源開發關鍵技術研究與裝備研製取得重大突破。

新華社報導，從上海市政府新聞辦9日舉行的採訪活動中獲悉，由上海交通大學自主研製的深海重載作業採礦車工程樣機「開拓二號」日前完成海試，首次突破大陸國內深海重載作業採礦車海試水深4000公尺大關，在大陸首創5項新技術。

大洋海底蘊藏著豐富礦產，應用價值極高。但海底地形崎嶇，海況條件複雜，要想在深海探採取「寶」，離不開高端的海底採礦裝備。

長6公尺、寬3公尺、高2.5公尺、重14噸。在上海長興海洋實驗室可見，「開拓二號」是一台「大傢伙」，設計作業水深6000公尺。它有兩大鮮明特徵：一是強有力的掘進齒能在海底「削礦如泥」，二是4條平穩結實的金屬履帶可以在深海礦區「如履平地」。

上海交大船舶海洋與建築工程學院講席教授、「開拓二號」首席科學家楊建民介紹，這次海試從6月19日啟航，6月28日返航，航程1840多公里。團隊在西太平洋多金屬結殼與結核海區開展海底行進、礦物開採、布放回收等全系統聯調聯試。

上海交通大學自主研製的深海重載作業採礦車工程樣機「開拓二號」。（新華社）

連續5天，「開拓二號」海底探「寶」動作不斷：每天完成1個潛次，分別達到1802.4公尺、1929.9公尺、1955.8公尺、2048.5公尺和4102.8公尺的深度，並成功獲得200多公斤多金屬結殼、多金屬結核等各類深海礦產樣品。

4102.8公尺意味著什麼？楊建民說，此次海試水深突破4000公尺大關，意味著基本可以達到海底採礦需要的深度，深海礦產資源一般賦存在2000公尺至6000公尺深海海底，其中多金屬結殼與硫化物主要分布在4000公尺水深以內。

海底「寶」有何價值？結殼和結核是兩種深海礦產，前者是生長在海底岩石上的礦物質覆蓋層，後者主要以半埋藏的狀態分布於海底沉積物之上。根據分析，此次海試獲得的結殼和結核鐵、錳含量均介於10%至20%之間，且富含鈦、鎳、鈰、銅等關鍵金屬。

海底挖「寶」要有硬核技術。成果背後，是5個深海採礦領域的首創技術，分別是深海複雜海底地形高機動行進技術、深海多礦類複合鑽採技術、深水重載作業智能精細控制技術、非金屬纜深海重載布放回收技術和深海環境擾動監測評估技術。