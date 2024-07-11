山東聊城／東阿雜技 源遠流長

聊城市東阿縣是中國雜技藝術發源地之一，東阿雜技源遠流長、名揚四海。「蚩尤戲裡定乾坤，莫忘先拜曹子建。」早在四千年前，蚩尤戲即在東阿萌芽，而一代才子東阿王曹植，更將雜技推向輝煌。東阿雜技重視腰腿頂功，展秀新、難、奇、美、險，藝術風格，以樸實、英武、粗獷聞名，東阿雜技藝人素有齊魯英豪之稱，表演深受民眾喜愛。東阿縣被命名為「中國雜技藝術之鄉」，列入省級非物質文化遺產名錄。

古代雜技源於角牴戲，又名蚩尤戲，據史載，蚩尤生前主要活動區域之一即東阿縣。相傳蚩尤鬢髮如劍，頭上長角，與人相鬥用角牴人，民間以此為戲，演出者頭戴牛角，相互牴觸。漢代是中國雜技成長期，品種增加，技藝提升，形成以雜技藝術為主，匯集各種表演於一體的「百戲」。當時西域地方雜技、歌舞表演傳入，再與中原藝術形式匯聚，促成百戲產生，節目有雜技、幻術、角牴、馴獸表演、象人之戲、俳優諧戲等內容。近年來，文物工作者在東阿縣鄧廟村發現一漢墓，出土畫像中有很多雜技表演形象，其中百戲人物刻畫線條優美，布局合理，展現了漢代雜技藝術成就。

東阿雜技，以樸實、英武、粗獷聞名。 圖／本報山東聊城傳真

東阿雜技可追溯至三國時期，雜技馬戲於東阿一帶已盛行。魏太和三年，曹植被封為東阿王，昔日結交的俳優術士會集東阿參加百戲會。曹植使得東阿雜技如他的詩文一樣光耀千古，「跑馬賣解上大杆，跳丸地圈流星鞭，走江行會保平安，莫忘先拜曹子建。」充分體現了曹植「雜技鼻祖」的地位，以及東阿雜技2,000多年的歷史底蘊。

目前，東阿縣有2,000多名雜技藝人，多在全大陸雜技藝術團體中擔當「頂梁柱」，展現著東阿雜技英姿。