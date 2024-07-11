山東聊城／東昌府木版年畫 藝術瑰寶

東昌府木版年畫始於明代，當時東昌府是京杭運河九大商埠之一，商業繁榮帶來文化鼎盛，木版年畫成為東昌府一大特色。此古老的民間藝術瑰寶，以色彩鮮豔、構圖飽滿、造型古樸、鄉土濃郁聞名，被列入國家級非物質文化遺產名錄，聊城市東昌府區成為「中國木版年畫之鄉」。

明朝初年，山西商人在東昌府城南開設三家畫店，經銷年畫、門神，其中「劉振升畫店」生意興隆，同行應運而生，逾百人專職為各作坊雕刻畫版。刻書業的插圖雕刻師父，為東昌府木版年畫開創了藝術形式。民國前期，達到鼎盛，從魯西平原到山東各地，從晉、陝、冀、豫到東北三省，皆有東昌府木版年畫的銷售市場。

東昌府木版年畫，已有三百多年歷史。 圖／本報山東聊城傳真

東昌府木版年畫深具民族傳統造型藝術，亦是彩陶、青銅器、畫像石、石刻線畫、宗教壁畫等民間藝術之發展與延續，深具藝術價值。取材範圍主要有兩大類，一是古代神話、民間傳說和歷史人物，如天仙配、武松打虎、鍾馗等；二是選用呈祥、喜慶、歡快的吉慶內容，如雙喜臨門、麒麟送子等。

至今已有三百多年歷史的東昌府木版年畫，題材豐富、刀工精湛、工序嚴密。採用凸版手工印刷，共需四道工序，首先畫師定稿後，用白描法畫在毛邊或薄綿紙上；接著刻工以粉糊反粘在刨平木板上，完成墨線版；再來由畫師將墨線印出畫樣，點出顏色，刻工刻製出彩色套印版；最後印刷工將紙壓在刷印畫案，將紙刷完，再換另一顏色版，直到完成一幅畫。東昌府木版年畫歷來只有「草版」，即只印不畫，全部用木版分色套印，可用紅、黃、灰、青、黑基本色，最多為七色八版。畫面五彩繽紛，裝飾性強，人物面部不著色，使其形象更加突出醒目。