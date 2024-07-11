山東聊城／京杭大運河 孕育經濟文化繁榮

京杭大運河被列入世界遺產名錄，聊城是大運河沿線重要節點城市，運河的貫通為聊城帶來數百年經濟與文化繁榮昌盛。明清時的聊城享譽「漕挽之咽喉，天都之肘腋」、「江北一都會」，為當時運河九大商埠之一。

古代陸上運輸有限，大宗貨物須採水路。而經濟中心在南方，政治中心在北方，為保證南方賦稅物資，穩定運往京城，開闢維持縱貫南北的水路運輸，對歷代朝廷極其重要。京杭大運河基礎為隋唐大運河，元世祖將經濟中心江南與政治中心大都相連接，在山東闢劃新運河。大運河聊城段開鑿於元至元26年，全長97.5公里，明清時期運河漕運發達，京杭大運河聊城段，經濟文化高度發達，東昌府、臨清、張秋皆是商業名都，至今仍保留眾多古街區、古建築，如臨清運河鈔關、陽谷鹽運司等。此外，世代相承文化藝術、民俗風情，構成聊城運河文化遺產資源，造就聊城成為大陸歷史文化名城。

大運河聊城段，開鑿於元朝。 圖／本報山東聊城傳真

如今運河雖已失漕運功能，但河道保持原有走向，沿線留有船閘、碼頭、橋梁等水工設施遺跡。聊城段存有周店船閘、張秋上下閘、辛閘、梁鄉閘、土閘、戴閘、臨清二閘等船閘及碼頭、橋梁等水利設施。「閘河」風貌，是研究古運河開鑿、營建、調度、營運重要依據，亦是運河漕運發達重要實物見證，再現古代治河興利的壯舉與智慧。

聊城是京杭大運河文化帶標誌性城市，京杭大運河在聊城蜿蜒百公里，留下眾多歷史遺蹟與人文景觀。共有八項文化遺產點段，即會通河臨清段、鼇頭磯、臨清運河鈔關、會通河陽谷段、荊門上閘、荊門下閘、阿城上閘、阿城下閘。聊城將運河文化傳承，作為文旅產業主打品牌，以運河為紐帶，串起了以山陝會館、舍利塔、鼇頭磯、運河鈔關、運河文化博物館等為主的運河文化風情體驗遊。