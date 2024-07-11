山東聊城／光嶽樓 歷史文化底蘊豐

「江北第一名樓」光嶽樓，座落於山東聊城東昌古城中心位置，始建於明洪武七年，承載650年豐富歷史文化，是大陸現存古代建築中最古老、最雄偉木結構樓閣之一，享有「因探斯樓，天下所無，雖黃鶴、岳陽亦當望拜。」美譽。

聊城古稱東昌府，是一座地處黃河與大運河交匯處的運河古都，享譽「中國北方的水上威尼斯」。「千里運河第一樓」光嶽樓，成為聊城標誌性建築及文化象徵，以歷史悠久、結構宏偉聞名於世。古人登樓遠眺讚嘆，「手可摘星辰，不是過也。」俯瞰城區，一湖翡翠千重秀，碧波瀲灩蕩古城，此美景即為東昌八大景之「光嶽曉晴」。清康熙皇帝曾四次登樓，乾隆更是九過東昌，六次登樓，將其列為南巡行宮。

「江北第一名樓」光獄樓，結構宏偉。 圖／本報山東聊城傳真

明朝初年與元代殘部作戰，將東昌土城建為磚城，為「以嚴更漏雨而窺敵望遠」，利用修城餘下木料建造樓台，因此曾稱為「餘木樓」。之後吏部考功員外郎李贊取「近魯有光於岱嶽」之意，命名為「光嶽樓」。隨著明朝統治鞏固，軍事功能漸淡去，卻以雄偉高大馳名天下。光嶽樓是由宋元向明清過渡的代表建築，形式上承襲宋元樓閣風格，結構上繼承唐宋時代傳統技法，亦採明初建築型式，開創「官式」建築先河，是大陸現存明代樓閣中最大一座。

聊城水上古城，有「能陷不失的鳳凰城」之說。 圖／本報山東聊城傳真

光嶽樓由樓基和四層主樓組成，總高33公尺，主樓為木結構，四層五間，歇山十字脊頂，四面斗拱飛簷，有回廊相通。主結構層，不見鐵釘，運用橫木穿插、梁枋扣合，將自下而上的12根金柱和20根簷柱從上端構成整體。第二層以上中央是空井，前後內柱無法用梁穿越，因而採用了碩大抹角梁，井字梁，層層環繞疊架，前後左右搭連構結。通過木疊木、木扣木、木跨木、木連木，形成一個牢固穩定的整體。縱觀全樓之形體統一內蘊含變化，多有微妙獨到之處。四層簷口的處理各不相同。一層宏敞，二層低下，三層深遠，四層舒展，整個形體避免了機械式斜切直線，使人感到高大而秀麗。此外，樓內的匾、聯、題、刻琳瑯滿目，塊塊題詠刻石精工鑲嵌。

光嶽樓，享譽「雖黃鶴、岳陽亦當望拜。」 圖／本報山東聊城傳真

登上光嶽樓的四樓俯瞰，古城盡收眼底。聊城水上古城以光嶽樓為中心，向四面輻射，形成東西南北四條大街。四面修建城門，南門似鳳頭，東、西門似鳳翅，北門似鳳尾，故名「鳳凰城」。古城高大堅固，易守難攻，睥睨四鄰，故有「能陷不失的鳳凰城」之說。當地流傳歌謠，「說東昌，道東昌，東昌府裡落鳳凰；鳳凰不落無寶地，鼓樓蓋在正中央。」在東門上題有「鳳城仙闕」，仙闕是指神仙居住的樓閣。西門則是「閬苑瀛州」，閬苑和瀛州都是指古代神仙居住的地方，無不展現中華水上古城美若仙境。