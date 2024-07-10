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長江上游出現洪水 三峽水庫今年首度洩洪

中央社／ 台北10日電

由於長江上游將出現今年以來最大一次過境洪水，已達到最高水位的三峽水庫今天開閘洩洪，不排除進一步加大出庫流量。這是三峽水庫今年首次開閘洩洪。

據重慶日報，由於上游強降雨及來水影響，7月9日至12日，長江上游幹流、嘉陵江流域將出現今年入汛以來最大一次過境洪水。

央視新聞報導，長江水利委員會指出，長江上游未來一週將迎來多次漲水過程，三峽水庫12日前後將迎來一次入庫洪峰流量在每秒4萬5000立方公尺左右的洪水過程。

報導指出，三峽水庫分別於今天下午2時、晚上6時各開啟1個洩洪孔，出庫流量由每秒2萬7000立方公尺逐步增加至每秒3萬1000立方公尺，在洪峰來臨前控制三峽水庫水位，為攔洪削峰做好準備。這是三峽水庫今年首次開閘洩洪。

報導稱，長江中下游6月18日進入梅雨季以來，三峽水庫攔蓄洪水83.4億立方公尺，其他控制性水庫配合攔蓄洪水，有效降低2024年第1號洪水長江中下游蓮花塘、漢口、九江、大通站洪峰水位，極大減輕了長江中下游地區防洪壓力，避免了蓮花塘站超保證水位和城陵磯附近蓄滯洪區分洪。

報導並稱，在湖南省岳陽市華容縣團洲垸堤防決口發生後，三峽水庫繼續攔蓄上游來水，加快洞庭湖區退水速率，增加洞庭湖七里山站水位下降幅度0.3公尺，使七里山站水位提前1天退出警戒，有效降低了錢團間堤的防守壓力和堵口施工難度。

據報導，今早6時，洞庭湖流域最後一個超過警戒的岳陽站水位退至警戒水位32.5公尺以下並繼續回落。標誌著洞庭湖流域全線整體退出警戒水位。

據報導，經過前期持續攔洪運用，今早8時，三峽水庫水位已上漲至159.90公尺，較多年平均水位偏高15公尺左右，為三峽水庫正常運用以來的同期最高水位。

根據今天水文氣象預報，未來10天，四川、重慶及三峽庫區等地持續強降雨，岷江、嘉陵江等支流將發生多輪漲水過程，三峽水庫7月中旬將有兩次明顯漲水過程，其中12日前後的入庫洪水過程洪峰量級在每秒4萬5000立方公尺左右。

據報導，長江水利委員會滾動會商研判，近期將根據上游來水情況視情進一步加大三峽水庫出庫流量，同時調度上游其他幹支流水庫配合攔洪，在洪峰來臨前控制三峽水庫水位，為洪峰來臨時三峽水庫發揮攔洪削峰作用做好準備；調度過程中充分考慮長江中下游防洪形勢，儘量避免已退至警戒水位以下的各主要控制站水位再次超警。

水庫 洪水 流量

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