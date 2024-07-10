西藏大雨釀洪水和山崩 數百人受困農村

中國官媒央視今天報導，連日強降雨引發西藏洪水、山崩，至少472名外地遊客與當地居民受困日喀則地區的陳塘鎮外。

法新社報導，中國各地都在與極端天氣對抗，中國國家氣象局預計今夏多數時間將持續出現極端高溫。

今年夏天，中國北方大部分地區受熱浪烘烤，而南方大部分地區則遭反常大雨侵襲，引發多起致命洪水和山崩。

人類排放溫室氣體造成氣候變遷，使得極端天氣更加頻繁、劇烈，而中國正是世界上最大的排放國。

央視報導，自6日以來西藏持續降雨，導致陳塘鎮地區道路受損、電力和通訊中斷。有影片可見混濁的水沿山坡傾瀉而下，還有人群沿著塌陷的道路艱難跋涉。

據央視報導，救難人員經過4天努力，成功將342名受困民眾轉移到附近城鎮，但仍有130多人因道路坍方和體力不足等原因滯留，包含外地遊客、移工及商家。

陳塘鎮地區現已建立緊急通訊網路。