快訊

大雨襲擊！信義、大安區雨量達百米 北市83處災情通報

PLG／獵鷹剛加入就傳合約糾紛！洋將布拉曝遭球團刁難

鄭文燦交保檢二度抗告…高院審卷比預期快 改口「今天可能裁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《房思琪的初戀樂園》有聲書含不雅背景音 陸網友譴責

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
《房思琪的初戀樂園》大陸有聲書出品方北京磨鐵數盟信息技術有限公司8日發布道歉聲明。（圖／取自磨鐵圖書微博）
《房思琪的初戀樂園》大陸有聲書出品方北京磨鐵數盟信息技術有限公司8日發布道歉聲明。（圖／取自磨鐵圖書微博）

已故作家林奕含作品《房思琪的初戀樂園》近期登上微博熱搜，原因卻是因為其有聲小說的部分章節被指存在不雅背景音。對此，有聲書出品方北京磨鐵數盟信息技術有限公司發佈道歉聲明稱，已第一時間下架相關音頻並進行重新審查。

一位大陸網友在豆瓣發文指出，磨鐵圖書在喜馬拉雅等平台上架的有聲小說《房思琪的初戀樂園》涉黃，性侵情節被配上低俗不雅的背景音。消息引發關注，出品方遭眾多大陸網友聲討，認為磨鐵圖書惡意消費作者，有網友表示，「這麼多環節層層審核下來，這麼多人參與的工作，沒一個人覺得有問題，沒一個人覺得這是對她的冒犯和侵害，真讓人噁心。」

有聲書出品方北京磨鐵數盟信息技術有限公司8日發布道歉聲明稱，已第一時間下架相關聲音內容並進行重新審查。北京磨鐵表示，在收到製作方文件後，並未對全部聲音內容進行嚴格審核，只做局部抽查檢驗，存在嚴重質檢失職，並表示，作為有聲書出品方，深知本書的沉重，不存在任何輕視和侮辱的意圖。

製作方天津悅響文化傳播有限公司則在9日發布公告聲稱，公司在獲悉此事後，立即組織專項調查小組進行深入調查。並指出公司當時後期製作的產能不足，故將該項目外包給第三方製作，由項目負責人進行對接。然而項目負責人因個人問題離職，離職時未盡交接事宜，交付的成品存在不妥內容，最終未被發現。公司已成立專項小組，配合甲方對相關內容的調整和重新規劃。

極目新聞評論員屈旌指出，大陸圖書業界知名廠牌磨鐵作為《房思琪的初戀樂園》大陸出品方，沒有以更嚴謹誠懇的態度去對待作品，未對有聲書內容進行全面細緻審核，間接縱容不雅聲音混入，嚴重損害作品創作意圖，也傷害讀者耳朵，暴露其在內容審校機制上的巨大漏洞。而製作方如此對待作家真誠到撕心裂肺的自我剖析，如此對待一部深刻揭示社會現實的作品，對逝者毫無敬意，對文學缺乏敬畏，更是對「房思琪」們的肆意傷害。

屈旌最後提到，此次事件暴露出大陸有聲書行業在快速發展過程中存在諸多問題，越來越忙碌生活讓人們選擇「聽書」代替「看書」，有聲書市場也隨之擴大，但製作門檻太低，質量參差不齊，審核機制不完善等問題也日益凸顯。

北京 房思琪

延伸閱讀

港府重申 北京駐港官員不能申請為香港永久居民

毒奶翻版！油罐車混食用油掀恐慌 大陸網友號召「去香港買油」

大陸6月CPI年增0.2% 路透：內需需求疲軟、通縮風險尚未消退

大陸海警局：7月7日依菲方請求 允許後送坐灘軍艦一生病人員

相關新聞

《房思琪的初戀樂園》有聲書含不雅背景音 陸網友譴責

已故作家林奕含作品《房思琪的初戀樂園》近期登上微博熱搜，原因卻是因為其有聲小說的部分章節被指存在不雅背景音。對此，有聲書...

毒奶翻版！油罐車混食用油掀恐慌 大陸網友號召「去香港買油」

大陸油罐車裝運食用油亂象近日再度引發大陸社會的食安恐慌，社群平台熱議此事，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008...

洞庭湖潰堤封堵 15個西湖水待排 近百輛排澇車動起來

洞庭湖位於湖南岳陽華容縣的潰堤處，已於8日22時31分完成封堵。決口封堵後，受淹區多達2.1億立方米、相當15個西湖的積...

洞庭湖災區號召賑災 2食企捐500萬反遭抵制 「轉移對貪官的恨」

湖南、湖北、河南、山東等地近期遭遇特大洪災，其中以湖南岳陽洞庭湖周邊最嚴重。多地政府和紅十字會發聲號召捐款，但響應不多，...

遏油罐車「混裝」亂象 國務院出手啟跨部會調查

近日有裝載化工用油的油罐車被媒體踢爆，在未清洗的情況下，直接裝入大豆油等食用油、糖漿等液體運送，引發食安恐慌。中國國務院...

新京報揭油罐車弊端 網友相爭打賞「5個記者頂100個市監局」

中國一些油罐車在裝過煤油後接著裝食用油的弊端，日前被新京報調查記者披露，不但引發民眾譁然及官方介入調查，更讓被官方打壓許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。