《房思琪的初戀樂園》有聲書含不雅背景音 陸網友譴責

已故作家林奕含作品《房思琪的初戀樂園》近期登上微博熱搜，原因卻是因為其有聲小說的部分章節被指存在不雅背景音。對此，有聲書出品方北京磨鐵數盟信息技術有限公司發佈道歉聲明稱，已第一時間下架相關音頻並進行重新審查。

一位大陸網友在豆瓣發文指出，磨鐵圖書在喜馬拉雅等平台上架的有聲小說《房思琪的初戀樂園》涉黃，性侵情節被配上低俗不雅的背景音。消息引發關注，出品方遭眾多大陸網友聲討，認為磨鐵圖書惡意消費作者，有網友表示，「這麼多環節層層審核下來，這麼多人參與的工作，沒一個人覺得有問題，沒一個人覺得這是對她的冒犯和侵害，真讓人噁心。」

有聲書出品方北京磨鐵數盟信息技術有限公司8日發布道歉聲明稱，已第一時間下架相關聲音內容並進行重新審查。北京磨鐵表示，在收到製作方文件後，並未對全部聲音內容進行嚴格審核，只做局部抽查檢驗，存在嚴重質檢失職，並表示，作為有聲書出品方，深知本書的沉重，不存在任何輕視和侮辱的意圖。

製作方天津悅響文化傳播有限公司則在9日發布公告聲稱，公司在獲悉此事後，立即組織專項調查小組進行深入調查。並指出公司當時後期製作的產能不足，故將該項目外包給第三方製作，由項目負責人進行對接。然而項目負責人因個人問題離職，離職時未盡交接事宜，交付的成品存在不妥內容，最終未被發現。公司已成立專項小組，配合甲方對相關內容的調整和重新規劃。

極目新聞評論員屈旌指出，大陸圖書業界知名廠牌磨鐵作為《房思琪的初戀樂園》大陸出品方，沒有以更嚴謹誠懇的態度去對待作品，未對有聲書內容進行全面細緻審核，間接縱容不雅聲音混入，嚴重損害作品創作意圖，也傷害讀者耳朵，暴露其在內容審校機制上的巨大漏洞。而製作方如此對待作家真誠到撕心裂肺的自我剖析，如此對待一部深刻揭示社會現實的作品，對逝者毫無敬意，對文學缺乏敬畏，更是對「房思琪」們的肆意傷害。

屈旌最後提到，此次事件暴露出大陸有聲書行業在快速發展過程中存在諸多問題，越來越忙碌生活讓人們選擇「聽書」代替「看書」，有聲書市場也隨之擴大，但製作門檻太低，質量參差不齊，審核機制不完善等問題也日益凸顯。