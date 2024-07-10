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中國油罐車混裝 業界：關鍵非清洗需專車專用

中央社／ 上海10日電

中國媒體揭露油罐車混裝問題，裝過工業用油的油罐，又再裝食用油，掀起食安疑慮。業界人士表示，關鍵問題應是專車專用，不可能拿裝過煤油的車去裝食用油，洗過了也不可以。

新京報調查報導指出，有油罐車在未清洗油罐情況下，從三河匯福糧油集團有限公司廠區滿載一級豆油駛出，這輛車剛從寧夏將煤油運輸到秦皇島。食品類液體和化工液體運輸混用不清洗，這被業界稱為公開的秘密。

每日經濟新聞9日報導採訪業界人士指出，目前社會討論焦點都放在「有沒有清洗」，但這不是有沒有清洗的問題，而是根本不應該混裝的問題，裝過工業用油的油罐，清洗了也不能裝食用油。

廣州一家油罐、鍋爐、工業設備清洗公司劉姓人士表示，油罐車應該是專車專用，不可能拿裝柴油、煤油的車去裝食用油，就算是做了清洗也不可以。裝過化工品的，怎麼可以拿去裝食用油，這對人體有害。

他指出，裝過化工油和食用油的油罐在清洗上完全不同。化工品儲罐需要專業人士、專業設備、專業清潔劑等，化工品儲罐清洗後，也只是肉眼可見的乾淨，有什麼氣體、毒性殘留，這則無法判斷；食用油罐的清洗沒有門檻，最多就是防滑。

劉姓人士強調，一般來說，油罐車能否裝食用油，這需要專業第三方機構檢測，食用油廠家在罐裝前，會要求油罐車主提供清洗、檢測報告，檢測指標包括大腸桿菌、黃麴毒素等。

他評估，從新聞照片當事油罐車的車型大小來看，清洗費用約為人民幣2500元（約新台幣1萬1250元），清洗過程大約耗時1天；有些車型偏小一點的油罐車，清洗費用也要1500元，費用不算低。

中國國務院食品安全委員會辦公室（食安辦）昨天宣布召開跨部門專題會議，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息；展開食用油風險隱患專項檢查。

每日經濟新聞發布評論指出，期待政府全面檢查食用油產業鏈；再者，應明確油品運輸嚴格標準，強化監管，確保專車專用；第3點，修訂法律法規，提升違法成本，讓食品安全紅線不可踰越。

食品安全 食安 食用油

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