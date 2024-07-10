快訊

林士傑遭槍殺前連2天永華宮拜拜 沒提私事還問廟方是否需要幫忙

板橋銀樓驚傳搶案 黑衣男搶大筆金飾逃逸警追緝中

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

鄭州金水河道整治半年塌方 遭轟百億豆腐渣工程

中央社／ 台北10日電

中國多地近日遭受豪雨襲擊出現災情，其中投資人民幣25.33億元（下同，約新台幣111億元）的鄭州金水河綜合整治工程竣工僅半年，護坡出現塌方；網友抨擊是勞民傷財的豆腐渣工程。

陸媒極目新聞9日報導，鄭州市遭遇豪雨襲擊，整治半年後的鄭州金水河河道一處護坡出現塌方，另有一段步道及護欄受損。

報導稱，9日上午，河邊一塊長約5公尺、寬約4公尺範圍的護坡塌方，大量泥土滑落到步道和河道中。施工機械和多名施工人員正在清理河道內和步道上的泥土。塌方處附近，數十個裝滿泥土的袋子堆在一旁，附近有多名政府工作人員值守。

2023年底，概算投資34.02億元、河道綜合整治投資25.33億元的鄭州金水河綜合整治工程竣工；距今僅約半年。

報導另指出，2023年7月，鄭州「花34億給22公里金水河河道貼瓷磚」的傳言成為網路焦點。隨後，當局澄清稱，掛貼花崗岩石材的河道長度約10.8公里，總造價約650萬元。

這項工程的巨額投資與工程品質，引發公眾質疑。網友紛紛在社群媒體留言，「錢別這樣花了行不行，浪費資源，勞民傷財」、「豆腐渣工程見多了，但是半年不到就出事的豆腐渣工程今年第一次見到」。

豪雨 鄭州

延伸閱讀

高雄彌陀漁港碼頭沉陷、鋼筋裸露 2.9億改善工程將啟動

台南新營工程行滯欠257萬稅款 帳戶700萬流向不明…負責人遭管收

連日豪雨釀災 瓜地馬拉宣布全國進入災難狀態

智慧經營／皇昌營造執行長林明照 拉高技術門檻 大展身手

相關新聞

媲美大堡礁！黃岩島活珊瑚平均覆蓋度為28.6%

大陸生態環境部10日向全球發布「黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告」（簡稱「報告」），以最能反映珊瑚礁生態系統健康狀況的...

廣州放寬限制 港澳台、外籍人士可買樓 須自住自用

廣州放寬境外人士買樓限制。港澳台及外籍人士購買廣州住宅，在限購區內可買一伙120平米或以下的住宅，全市120平米以上住宅...

港公僕登富士山猝死 今夏開山後首宗 裝備齊全妻同行

一名58歲香港男子攀登日本富士山途中不適，其後證實死亡，是富士山今夏開山後首宗死亡事件。死者為任職香港工業貿易署的公務員...

毛片缺得厲害 羽球飆漲6成 球友稱「囤貨像炒股」

中國目前仍面臨通縮威脅，但近期羽毛球的價格卻突然飆漲。7月起，羽毛球普遍較去年高出二、三成，部分型號的漲幅甚至超過60%...

港故宮展明代106件陶瓷珍品 21件國家一級文物

在香港故宮文化博物館開幕兩周年之際，由香港故宮與故宮博物院聯合主辦的全新專題展覽「流光彰色──故宮博物院藏明代陶瓷珍品」...

驚奇 北京沉浸式魔術秀 「在眼前口吞刀片」

「各位哥哥、姐姐，還有大姨、二舅、四叔，都來啦！」魔術師鄧男子站在離觀眾不到1米遠的地方，熱情地和大家打著招呼，溫暖親切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。