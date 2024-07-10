鄭州金水河道整治半年塌方 遭轟百億豆腐渣工程
中國多地近日遭受豪雨襲擊出現災情，其中投資人民幣25.33億元（下同，約新台幣111億元）的鄭州金水河綜合整治工程竣工僅半年，護坡出現塌方；網友抨擊是勞民傷財的豆腐渣工程。
陸媒極目新聞9日報導，鄭州市遭遇豪雨襲擊，整治半年後的鄭州金水河河道一處護坡出現塌方，另有一段步道及護欄受損。
報導稱，9日上午，河邊一塊長約5公尺、寬約4公尺範圍的護坡塌方，大量泥土滑落到步道和河道中。施工機械和多名施工人員正在清理河道內和步道上的泥土。塌方處附近，數十個裝滿泥土的袋子堆在一旁，附近有多名政府工作人員值守。
2023年底，概算投資34.02億元、河道綜合整治投資25.33億元的鄭州金水河綜合整治工程竣工；距今僅約半年。
報導另指出，2023年7月，鄭州「花34億給22公里金水河河道貼瓷磚」的傳言成為網路焦點。隨後，當局澄清稱，掛貼花崗岩石材的河道長度約10.8公里，總造價約650萬元。
這項工程的巨額投資與工程品質，引發公眾質疑。網友紛紛在社群媒體留言，「錢別這樣花了行不行，浪費資源，勞民傷財」、「豆腐渣工程見多了，但是半年不到就出事的豆腐渣工程今年第一次見到」。
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