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中國多地豪雨成災 官方撥款37億元救災

中央社／ 台北10日電

自6月下旬以來，中國多地豪雨不斷，引發多地水災，洞庭湖更在日前決堤。中國財政部9日會同水利局下達中央財政水利救災資金共人民幣8.48億元（約新台幣37億元），支持救災、修復水利設施等。

據央視新聞、中新社報導，這次撥出的8.48億元，將用於支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、雲南等12省市與自治區，做好度汛救災相關工作，對受災地區開展洪澇水毀堤壩等水利工程設施修復、風險隱患處置等相關工作給予適當補助。

中國南方這一輪豪雨從6月中下旬開始，在多地造成嚴重水患，不少地方的雨量測站更測得當地有氣象監測以來的歷史新高。

連日大雨也令湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防在5日決堤，官方緊急撤離數千名民眾，隨後在8日晚間完全封堵，但堤防內仍有2.1億立方公尺、等同15座西湖的積水，約需17天才能完全排出。

據報導，當時中國財政部、應急管理部預撥人民幣5.4億元資金投入湖南與其他省市救災工作。

另據中國國家防汛抗旱總指揮部9日發布，已針對9省啓動防汛應急響應，應急管理部全力落實防汛、搶險、救災；中國應急管理部日前發布「7月全國自然災害風險形勢」，指出，東北、華北、華東、華中等地洪災風險高，長江、淮河、海河、松遼、太湖等流域可能出現較重汛情。

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