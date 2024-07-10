中國預約計程車飽和收入降 司機拒開冷氣省油錢

中國預約計程車（網約車）從業人員不斷增加，市場飽和訂單不增反減，司機收入因此下降。即使每月無休工作30天，月收也不到人民幣1萬元（下同，約新台幣4萬4000元）。許多司機為了省油錢，夏日高溫也不開冷氣。

廣州市交通局近日發布月報，從去年9月至今年5月，當地預約計程車數量增加2.3萬輛，註冊駕駛也增加9400人。但從去年12月到今年5月，日均訂單量卻下降1.99萬單，日均營收也從人民幣343.34元降至311.63元的新低。以每月無休工作30天、日均營收311.63元來計算，司機月收入也僅為9348.9元。

星島日報今日報導，社群平台上出現許多抱怨預約計程車不開冷氣的貼文，「在平台打了幾次車，一半師傅（司機）不開冷氣」、「氣溫超過37度，司機不開冷氣開窗戶，又曬又熱像蒸爐」。有些乘客若要求開冷氣，司機還要額外收費。甚至有影片顯示，有司機將駕駛座與乘客座位以透明塑膠膜隔開，將冷氣封在駕駛座不與乘客共享。

有司機表示，開冷氣每天至少要增加20元油錢，一個月就差600至1000元，油耗都由司機承擔。重慶一名司機直言，「特惠快車一單5公里的單子就標價11元，如果還要開冷氣，那幾乎等於白跑一趟」。

報導引述「廣州日報」一位陳姓司機說，他開了8年的預約計程車，起初每日可賺5、600元，單月純收入都在1萬元以上。然而如今去掉成本後，每月他的收入僅在6000至7000元間，每天工作卻長達10小時。他感慨，「現在網約車競爭太激烈了」。

今年以來，江西景德鎮、鷹潭，江蘇蘇州，重慶，河南商丘，福建莆田等地均發布了預約計程車行業風險預警，指預約計程車從業人員數量快速增加，當地市場已趨於飽和，或遠超實際需求，提醒民眾謹慎進入預約計程車就業市場。