北京沉浸式魔術秀「在眼前吞刀片」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
鄧男子（右）在觀眾面前展示近景魔術。圖／本報北京傳真
鄧男子（右）在觀眾面前展示近景魔術。圖／本報北京傳真

「各位哥哥、姐姐，還有大姨、二舅、四叔，都來啦！」魔術師鄧男子站在離觀眾不到1米遠的地方，熱情地和大家打著招呼，溫暖親切的氣氛油然而生。最近，魔術脫口秀「男巫客廳」在北京天橋藝術中心新空間劇場駐演。這部作品以驚奇的魔術戲法、無處不在的笑點和滿滿的體驗感打動觀眾。

走進劇場，紅色的幕布和流轉的燈光，預示一段奇幻的旅程即將開啟。「您好，請領取一個身份牌。」在工作人員的示意下，觀眾從大哥、二妹、小舅子、外婆等親戚身分牌中選擇一個，夾在衣服上，就進入了「男巫客廳」的世界。

走到表演區坐定，鄧男子正式開始表演。傳統魔術表演的舞台與觀眾席距離甚遠，而在這裡，鄧男子就站在觀眾面前，毫無破綻地表演中外魔術與戲法，當場口吞刀片，讓撲克牌鑽進氣球，還能在一顆新鮮完好的柳丁裡找到紙幣。就連在大型舞台上出現的「大卸八塊」魔術，鄧男子都將它搬到觀眾面前，當多支鋼錐刺穿紙箱，裡面的氣功大師卻毫髮無損，觀眾無不瞠目結舌。

作為享有魔術界奧斯卡美譽的梅林獎雙料得主，鄧男子推出的魔術脫口秀「男巫客廳」，此前曾在長沙和上海演出，此次與北京天橋藝術中心合作，全新增加了「喬氏家族」的背景故事。鄧男子表示：「我是學西洋魔術的，但在我心裡，北京天橋是中國近現代互動魔術的發源地，在這個獨特的空間裡演出，我感到了傳承的力量。」

劇場 北京 觀眾

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