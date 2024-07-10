台青訪大灣區 揭陽青獅吸睛

聯合報／ 梁珮岑／綜合報導
「台青在灣區」交流團於揭陽青獅文化旅遊景區體驗傳統非遺文化。圖／主辦方提供
「台青在灣區」交流團於揭陽青獅文化旅遊景區體驗傳統非遺文化。圖／主辦方提供

「台青在灣區」交流活動日前於深圳啟程，30位台灣青年學子開啟了共計五天四夜的大灣區之旅。活動期間，學生來到廣東深圳、揭陽，參訪大灣區企業、歷史文物景區，同時體驗非遺文化，展開一場交流與探索旅程。

本次活動由台商優市網、GDToday舉辦，首站來到深圳，來自亞洲大學的林育霖說，深圳飽含創新科技實力，有些學校都充滿人工智能機器，很想去深入看看。

隨後，交流團一行來到廣東揭陽，一座承載著千年的潮汕文化底蘊的城市，特別參訪了普寧南山英歌傳承基地和青獅文化旅遊景區，深刻領略當地獨特而絢爛的文化魅力的同時，感受傳統藝術在現代社會中的傳承與創新。

在普寧南山英歌傳承基地，英歌舞隊員矯健的身姿、激昂的鼓點，台青們為其豪邁奔放、剛勁雄渾的氣勢所震撼，讓他們深刻感受到獨特的非遺文化。「第一次到揭陽感受傳統英歌文化，覺得蠻特別蠻震撼的，」亞洲大學的樊曜維提到，揭陽的英歌表演跟台灣的還是不太一樣，他認為學英歌舞還是需要一點天賦，「看完表演覺得手指靈活度跟演出整齊度都需要長時間的訓練才可以達到。」

樊曜維到揭陽之前並沒有了解過潮汕文化，因此覺得很新奇。此外，他表示這次的參訪很有意義，「因為平時不會太常接觸到，很值得到當地多體驗當地文化，回去之後可以跟家人分享。」

揭陽青獅靈動活潑的表演吸引了台青們的目光。「體驗感還滿重的。」朝揚科技大學的江承祐表示，之前也有看過類似的表演，對揭陽青獅感到新奇、也令他印象深刻。他們興致勃勃地學習青獅的舞動技巧，親身感受這一地方特色文化的韻味，對傳統文化的豐富內涵有了更直觀的認識。

「透過走訪可以了解到很多東西，並且很自然地吸收進去，這是一個很好的方式。」亞洲大學副教授張建人指出，參訪時讓學生們多觀察多討論，可以激起一些火花，在這樣輕鬆旅遊的過程中去了解文化，然後去親近它、培養出興趣。

亞洲大學 廣東 深圳

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