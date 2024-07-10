陸暑期旅遊 免簽新馬泰成首選

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國在線旅遊平台同程旅行8日發布的「2024暑期旅遊消費趨勢報告」顯示，入出境遊的強勁增長是今年中國大陸暑期旅遊旺季的一大特點，出遊日韓及新馬泰（新加坡、馬來西亞、泰國）整體熱度最高。

中新社報導，報告顯示，今年暑期出境遊需求旺盛，熱門目的地主要集中在亞洲，特別是新加坡、馬來西亞、泰國等與中國大陸互免簽證的國家形成了一條免簽黃金線，成為大陸人暑期出境遊的首選。

隨著國際航班的快速恢復，暑期長線出境遊需求也加速釋放，相關目的地的旅遊預訂熱度增幅較大。報告數據顯示，曼谷、東京、吉隆坡、首爾等是今年暑期比較熱門的出境遊目的地。與去年相比，出境遊客群中銀髮族（年齡55歲以上）占比顯著上升，三代人同遊（帶老人和子女一起出遊）的暑期出境遊情形全面回歸。

傳統歷史文化名城依然是今年暑期親子遊的首選，北京、西安等地人氣較高。此外，各地重點博物館是暑期旅遊熱點，故宮博物院、陝西歷史博物館等「一約難求」，北京、蘇州等熱門旅遊目的地取消部分博物館預約參觀的相關政策進一步提升了當地主要博物館的人氣。

報告還顯示，主要旅遊城市的旅遊街區、核心商圈是暑期夜遊的重點區域，重慶洪崖洞等深受年輕遊客的青睞。

北京 博物館 馬來西亞

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