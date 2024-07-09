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魯台青年文化交流節 設公益基金等三項目助台青

聯合報／ 記者陳政錄／濟南即時報導
2024魯台青年文化交流節啟動儀式9日上午在濟南市歷城第二中學舉行。記者陳政錄／攝影
2024魯台青年文化交流節啟動儀式9日上午在濟南市歷城第二中學舉行。記者陳政錄／攝影

大陸今年暑假積極推動兩岸青年交流，其中，2024魯台青年文化交流節啟動儀式9日上午在濟南舉行，邀請高科大、屏科大、淡江大學、大成中學等校學生和台青200多人參加，會上並宣布設立公益基金、創業基金、農業平台等三項支持台灣青年發展項目。

魯台青年文化交流節自2005年以來，已在山東舉辦了近20年，本次設置35個交流活動，包括文藝演出、青年科創交流活動、中華優秀傳統文化尋訪之旅，和魯台青年圍棋友誼賽、科教機器人友誼賽等。

今年的魯台青年文化交流節啟動儀式，於9日上午在濟南市歷城第二中學舉行，邀請台方代表包括台灣大學哲學系教授苑舉正、中華文化推廣協會理事長趙怡，和陸方山東省委常委徐海榮等，和兩岸青年、學生代表約700多人參加開幕式，其中，台青、台生有約200多人。

山東省台辦副主任王清玉說，文化交流已成為兩岸青年加強溝通交流，增進感情的重要渠道。據指出，交流節期間，預計將有多達800名台生、台青到山東交流。

會上，主辦方還宣布三項支持台灣青年發展項目，包括由濟南大自然新材料董事長、濟南台協會長王克璋宣布發起公益基金，首次捐贈啟動資金為人民幣50萬元，將用以解決台胞在當地就業、創業、生活、就學、旅遊等方面的急難救助，和助學、救急等方面的公益慈善。

另，山東艾克瑞特教育科技發起濟台科教青年創業基金，促進台青就業創業；山東農業農村廳指導設立「齊魯農超」農業公共品牌自主平台，將對接台資企業，透過天貓、京東、抖音、快手等平台推廣其產品。

曾參與前總統馬英九率「大九學堂」訪陸行程的台北大學經濟學系林新越說，這是他首次到山東，兩岸都有儒家文化，希望能透過此行看到更多當地的特色、文化，增進了解。

屏東大學碩士生石旻諾是首次到大陸，被大陸稱為「首來族」，也是近年陸方推動對台工作的重點群體。她在啟動儀式上說，青年已成為兩岸交流最活躍的群體，透過親身體驗和交流，認識到兩岸青年好，兩岸未來才會好。

會上，濟南台協會長王克璋（左）宣布設立公益基金，協助台胞的急難救助和公益慈善。記者陳政錄／攝影
會上，濟南台協會長王克璋（左）宣布設立公益基金，協助台胞的急難救助和公益慈善。記者陳政錄／攝影
啟動儀式有台灣高科大、屏科大、淡江大學、大成中學等校學生和台青200多人參加，會前安排台灣學生參訪濟南市歷城第二中學。記者陳政錄／攝影
啟動儀式有台灣高科大、屏科大、淡江大學、大成中學等校學生和台青200多人參加，會前安排台灣學生參訪濟南市歷城第二中學。記者陳政錄／攝影

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