洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

據新華社報導，洞庭湖位於湖南岳陽華容縣的潰堤處，已於8日22時31分完成封堵。但下一個問題來了，決口封堵後，堤防內多達2.1億立方米積水怎麼辦？

對此央視新聞稱，退水過快可能會對堤防安全造成影響，因此，水位日降幅建議不超過30公分。目前估算大概需要12天左右，排出約1.64億立方米水量，其餘堤段大約還需要5天時間才能將垸內澇水排出。

新華社指出，長江中游幹流九江段、鄱陽湖區和洞庭湖區的江河湖庫水位目前依然較高。所幸目前當地天氣晴熱少雨，對防汛抗洪形勢整體有利，但對堤防而言，經過高水位長時間浸泡後，堤壩安全在退水期更加危險，巡堤查險工作是重中之重。