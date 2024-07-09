中國洞庭湖潰堤缺口 77小時搶修完成封堵

中國洞庭湖5日在湖南省華容縣團洲垸潰堤，經77小時日夜趕工，在8日22時餘完成封堵；但尚有1.5億立方公尺的洪水尚需排出，居民才能重返家園、重建生活。

綜合陸媒報導，8日22時31分，湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤潰堤缺口完成封堵。

這起事件起源於5日16時許，岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生管湧險情。經近2小時的緊急封堵失敗後，堤壩潰堤。隨後有2億立方公尺洪水從缺口湧入，華容縣團洲垸被淹面積超過47平方公里，當地轉移6個村、1個社區的群眾共7680人。

中國當局下達命令，要求潰堤缺口必須在9日中午12時前完全封堵。

災情發生後，武警第二機動總隊、中國安能等施工力量進行封堵工作，採取實行機械化的「水陸空」並進，提高施工速度。近77個小時搶修，226公尺長的堤防缺口完成封堵。

不過，雖然堤防缺口完成封堵，但轉移群眾要重返家園，仍需時日。湖南省水利廳廳長朱東鐵表示，洪水在缺口封堵前能排出一部分，但預計還需排水1.5億立方公尺。

對當地數千居民來說，封堵缺口、排乾洪水之後，才是重返家園、重建生活的開始。