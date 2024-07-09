枸杞拿鐵、中藥奶茶…藥食同源夯
靈芝雞、紅花汁獅子球、健脾開胃酸湯蝦、山藥戀上山楂、羅漢菊花飲…7月6日，由廣西壯族自治區中醫藥管理局主辦的一場藥膳大賽上，在參賽選手的巧手下，一道道獨具匠心的藥膳菜肴色香味養生俱全，讓美食與文化巧妙結合。
中新社報導，在賽事藥膳品鑒區，來自廣西職業技術學院的00後大學生駱佳麗品嚐了多道藥膳。「這些藥膳養眼又好吃，還有養生功效，我很喜歡。」她說。
駱佳麗所學專業是中醫養生保健。她說，中國藥食同源傳統源遠流長，內涵豐富。近年來，國潮養生逐漸融入年輕一代的生活，藥食同源的養生新理念備受年輕人青睞。
早上一杯枸杞拿鐵，晚上黨參烏雞湯…當下，一些年輕人將養生藥膳納入日常食譜，舌尖上的新中式成為餐飲業新風尚，藥食同源產業迎來快速發展的機遇期。
廣西85後的韋涵柳與合作夥伴創辦了一個中藥奶茶品牌。她表示，中藥奶茶是傳統中藥與現代奶茶的創新結合，其推出的人參熬夜茶等受到年輕人喜歡。
在產業端，藥食同源相關鏈條在不斷延伸。據廣西欽州市春暉農業有限公司總經理張水深介紹，其企業採「公司+協會+合作社+集體經濟+農戶」發展模式，形成了種養結合新業態。
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