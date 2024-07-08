中國官方：洞庭湖堤防缺口 最快8日晚間完全封堵

中國官方晚間表示，洞庭湖決堤缺口經過趕工，今晚9時寬度已從原本的226公尺縮減到14公尺，可望今夜或明天凌晨完全封堵。但湖南省水利官員傍晚指出，出現滲漏的洞庭湖第二道防線錢團間堤因擋水時間延長，「形勢依然嚴峻，防守壓力較大」。

洞庭湖自5日在湖南省華容縣團洲垸決堤，至今已滿3天，中國當局下達命令，要求潰決的堤防缺口必須在9日中午12時前完全封堵。

但在官方全力封堵潰決的第一道堤防之際，中國媒體報導，屬洞庭湖第二道防線、如今正阻擋決堤洪水的錢團間堤，已有多處出現滲漏。

綜合中國媒體報導，湖南省水利廳專家今天上午表示，在專家指導及300多名武警、消防員等人力緊急處置下，錢團間堤有3處滲漏被成功封堵，情勢暫時得到初步控制。

但湖南省水利廳長朱東鐵今天傍晚在出席湖南省政府記者會上指出，目前錢團間堤大小險情雖然都已採取緊急處置措施，但隨著擋水時間延長，「形勢依然嚴峻，防守壓力較大」。

湖南省常務副省長張迎春傍晚表示，官方決定在決堤完全封堵時同步啟動排洪作業，並同時安排災後重建工作，以搶抓工作主動，最大限度減少災害損失。