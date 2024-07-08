快訊

網紅2句話拒校園演講…遭老師長文諷「失格局」 北市某高中道歉了

台南連棟住宅竄火！ 2大1小受傷送醫 屋主：煮飯發生氣爆

中國官方：洞庭湖堤防缺口 最快8日晚間完全封堵

中央社／ 台北8日電
洞庭湖決堤缺口經過趕工，今晚9時寬度已從原本的226公尺縮減到14公尺，可望今夜或明天凌晨完全封堵。（中新社）
洞庭湖決堤缺口經過趕工，今晚9時寬度已從原本的226公尺縮減到14公尺，可望今夜或明天凌晨完全封堵。（中新社）

中國官方晚間表示，洞庭湖決堤缺口經過趕工，今晚9時寬度已從原本的226公尺縮減到14公尺，可望今夜或明天凌晨完全封堵。但湖南省水利官員傍晚指出，出現滲漏的洞庭湖第二道防線錢團間堤因擋水時間延長，「形勢依然嚴峻，防守壓力較大」。

洞庭湖自5日在湖南省華容縣團洲垸決堤，至今已滿3天，中國當局下達命令，要求潰決的堤防缺口必須在9日中午12時前完全封堵。

但在官方全力封堵潰決的第一道堤防之際，中國媒體報導，屬洞庭湖第二道防線、如今正阻擋決堤洪水的錢團間堤，已有多處出現滲漏。

綜合中國媒體報導，湖南省水利廳專家今天上午表示，在專家指導及300多名武警、消防員等人力緊急處置下，錢團間堤有3處滲漏被成功封堵，情勢暫時得到初步控制。

但湖南省水利廳長朱東鐵今天傍晚在出席湖南省政府記者會上指出，目前錢團間堤大小險情雖然都已採取緊急處置措施，但隨著擋水時間延長，「形勢依然嚴峻，防守壓力較大」。

湖南省常務副省長張迎春傍晚表示，官方決定在決堤完全封堵時同步啟動排洪作業，並同時安排災後重建工作，以搶抓工作主動，最大限度減少災害損失。

壓力 洞庭湖 省水

延伸閱讀

洞庭湖第二防線出現滲漏 已獲得初步控制

洞庭湖決口用沙堵、85億元加固沒用 發現潰堤的還是放牛村民？

洞庭湖潰堤 共軍南部戰區空軍動員700餘人支援抗洪

洞庭湖決堤口預計周二完成封堵 多隻可憐狗狗洪水中求生

相關新聞

台灣元素夯！武漢藏「寶島公園」 仿造高雄龍虎塔寓意兩岸融合

大陸近年積極推動對台融合發展，在各地添加「台灣元素」。在武漢市江岸區，就有一個公園被命名為「寶島公園」，還仿建了高雄「龍...

曾號稱亞洲最大…杭州東站月台下陷 下高鐵如跳水

曾被中國稱為亞洲最大高鐵站之一的杭州東站，啟用11年後月台兩端出現明顯下陷，幅度約達40公分，造成民眾上下車不便，更被形...

搶司機飯碗？北京市擬支持自動駕駛計程車

北京日報報導，北京市經信局近期就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見。意見稿內容稱，北京市擬支持自動駕駛...

陸媒曝油罐車卸完煤油裝食用油 中儲糧：已開展大排查

誰也想不到加油站的油罐車，竟也會用來運送一般人家裡炒菜的食用油。近日大陸媒體曝光油罐車化工油、食用油混裝現象，一些油罐車...

洞庭湖決口用沙堵、85億元加固沒用 發現潰堤的還是放牛村民？

洞庭湖決口超過226米引起中外媒體關注，昨再傳出第一個發現潰堤的是一名放牛的村民，引來大批中國網民質疑，當地不僅未在汛期...

山東暴雨 濟南降下700個大明湖 臨沂新娘成「小澆妻」

中國各地暴雨不斷，山東省氣象台7日下午5時將暴雨橙色預警升級為紅色預警，強降雨預計持續至8日夜間，臨沂市區內澇嚴重，頓成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。