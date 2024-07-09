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山東聊城／東昌葫蘆雕刻 承載藝術之美
葫蘆諧音「護祿」、「福祿」，是中華吉祥文化代表。東昌府區在歷史上即以盛產上乘葫蘆聞名。東昌葫蘆雕刻成為中國葫蘆文化重要組成，其雕刻將典雅造型技巧與寫實手法結合，形成完整藝術體系，被列入國家級非物質文化遺產名錄。
東昌府的葫蘆表面光潔潤滑、色澤優雅，適宜雕刻。東昌葫蘆雕刻用料考究，刻工純熟，線條流暢，構圖飽滿，呈現獨特民族風格與濃郁地方
特色。相傳宋代宮廷藝人王合尚，告老還鄉回到東昌，因盛產葫蘆，便在葫蘆上雕出精美圖案，用來蓄養心愛的蟈蟈；而後，東昌人紛紛效仿，葫蘆雕刻便流傳開來，到了明清興盛一時。據「中國葫蘆器與鳴蟲」記載，東昌府瀕臨京杭大運河，是魯西平原政經與文化樞紐，商賈雲集，東昌葫蘆雕刻曾是運河兩岸農家生產的重要商品。
在題材上，東昌葫蘆雕刻以寫實花鳥蟲魚走獸、人物、山水居多。其中人物取材，以四大名著構思入畫，如桃園三結義、武松打虎等。在構圖上，汲取民間年畫、工藝美術、剪紙表現方式，力求開合有度，繁簡有序。在加工上，異於一般僅於葫蘆表面作文章，東昌葫蘆雕刻技法，借鑒雕刻工藝的鏤雕，不僅改善葫蘆透氣傳聲功能，亦增強整體審美效果。
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