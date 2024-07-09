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山東聊城／東昌毛筆工藝 六世紀的卓越傳承
東昌毛筆是聊城一絕，外形美觀、剛柔並濟，含墨量多而不滴、行筆流暢而不漬，至今已有600餘年，品類多達200餘種。採「韋誕法」製作，需經72道工序方可完成，製作技藝已列入省級非物質文化遺產名錄。
東昌毛筆選料精良、做工精細、鋒長桿硬，大到三尺大字，小到蠅頭小楷，揮毫潑墨猶如行雲流水。具有「尖、圓、齊、健」特徵。尖，指毛尖要尖，筆尖聚攏時末端要尖銳，筆尖則寫字鋒棱易出，較易傳神。圓，指筆尖圓滿如棗核之形，即毫毛充足的意思，筆鋒圓滿，運筆就能圓轉如意。齊，指筆尖開壓平後，毫尖平齊，毫若齊則壓平時長短相等，中無空隙，運筆時「萬毫齊力」。健，指筆腰彈力，將筆毫重壓後提起，隨即恢復原狀。筆有彈力，則能運用自如。
據「東昌府志」記載，元朝已有東昌毛筆，到了明代中葉至清道光年間，迎來輝煌時刻，從業者千餘人，「東昌作坊，書筆兩行」展現繁榮盛景。清順治三年開科大考，聊城人傅以漸以本地毛筆寫出佳作，深得順治皇帝讚賞，御筆欽點頭名狀元。清康熙巡聊城，亦用東昌毛筆撰文賦詩。康熙六十年，聊城人鄧鐘岳以本地毛筆進京應試，被康熙皇帝朱批「字壓天下」。海源閣創始人楊以增用東昌毛筆撰寫「重修東昌光嶽記」碑文，從此東昌毛筆聞名遐邇。
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