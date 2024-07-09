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山東聊城／海源閣 萬卷書海 文化寶庫

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
海源閣由江南河道總督楊以增，創建於清道光二十年。 圖／本報山東聊城傳真
海源閣由江南河道總督楊以增，創建於清道光二十年。 圖／本報山東聊城傳真

清代四大私人藏書樓之一的海源閣，由江南河道總督楊以增創建於清道光二十年，以宏富藏書，精善版本，豐富文物聞名。海源閣興盛時，總計珍藏宋元明清木刻印刷古籍4000餘種、220000餘卷，金石書畫不勝枚舉。是聊城文化昌盛標誌，歷史文化名城重要組成，在中華文化史上具有重要意義。

海源閣位於聊城楊氏宅院內，藏書樓為單簷硬山脊南向樓房，面闊三間，下為楊氏家祠，上為珍本收藏處。道光十八年，文人楊以增為父守喪，憶起曾對父許下藏書志向，故著手修建藏書樓。建成後命名為「海源閣」， 取自「禮記」名句「三王之祭川也， 皆先河而後海，或源，或委也，此之謂務本。」楊家致力藏書事業，「搜羅典籍，不遺餘力，孤本珍籍、精校名抄，乃悉集於聊城。」同治年間，怡親王載垣以狂悖

遭誅，楊以增之子楊紹和購得怡府大部分珍籍。楊紹和之子楊保彝每遇善本，輒多購置。歷經楊家四代悉心努力，海源閣珍藏達到鼎盛，其中宋元珍本逾萬卷。

海源閣是清代四大私人藏書樓之一，宋元珍本逾萬卷。圖／本報山東聊城傳真
海源閣是清代四大私人藏書樓之一，宋元珍本逾萬卷。圖／本報山東聊城傳真

眾多學界泰斗，給予藏書史上久負盛名的海源閣高度評價，「四經四史齋」、「琅環之府、群玉之山」。劉鶚在「老殘遊記」記錄尋訪海源閣藏書而不得。老殘至東昌觀書未果，即於客舍壁上憤然題詩「滄葦遵王士禮居，藝芸精舍四家書。一齊歸入東昌府，深鎖嫏嬛飽蠹魚。」

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