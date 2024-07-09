山東聊城／山陝會館 百年古建築群

山東聊城為明清東昌府所在地，地處交通要道，是大運河沿岸重要港口城市，漕運暢通，帶來經濟繁榮，文化發達，成為魯西北政治經濟文化中心。聊城山陝會館位於京杭大運河西岸，始建於清乾隆八年，耗時66年，至嘉慶十四年方具現今規模。山陝會館是山西、陝西商賈聯鄉誼、祀神明處所。集精巧建築結構和精湛雕刻藝術於一身，是中國古代傳統宮殿建築傑作。

山西與陝西商人在明清時期，形成馳名天下的晉商、秦商兩大商幫。山陝商人將經商藝術推向極致，讓中國商貿達到嶄新高度，令天下人認同「無西不成商」。聊城山陝會館為聊城「八大會館」之首，亦是唯一保存下來的會館。在中國現存會館中，其建築雕刻和繪畫藝術之精美，全大陸罕見，對於研究古建築史、商貿史、藝術史，具極高價值。

聊城山陝會館，是中國古代傳統宮殿建築傑作。圖／本報山東聊城傳真

聊城山陝會館以飛簷斗拱、雕梁畫棟，和亭台樓閣的精美建築聞名於世，鎮館之寶是大殿門口的額枋上，刻有玲瓏惟妙的木質透雕，藝術價值極高。會館占地3311平方公尺，按中國傳統宮殿格局建築，沿中軸線依次為山門、戲樓、夾樓、鐘鼓樓、南北看樓、南北碑亭、南北大殿、春秋閣等組成，共有亭台樓閣160多間，錯落有致，布局緊湊。

聊城山陝會館，建築雕刻精美，全大陸罕見。圖／本報山東聊城傳真

山陝會館的山門高大宏偉，左右門上方石刻「履中」、「蹈和」，表示經商需不偏激，講和氣；山門左右折壁分別刻有「精忠貫日」與「大義參天」，意指商人效法關帝忠義美德。穿過山門，便是戲樓，為商賈宴遊娛樂場所。

從戲樓過鐘鼓樓，便是會館主建築關帝大殿。關羽是山西人，晉商倚仗關羽聲威保佑，闖蕩大江南北，並以關帝凝聚向心力，相互照應，宣揚經商誠信之忠義精神。關聖帝君神像高3公尺，身穿刺繡滾龍袍，鎏金冠旒，威嚴端正。相傳神像落成後，館院主持夢見關羽曰：「關某生前雖有功於世，但也多有過失。因此，凡說書唱戲，不得宣揚於我。」主持醒來，遂告與眾商。故會館雖常有戲班演出，卻不演關羽戲。