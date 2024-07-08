港府上調公屋租金以彌補財赤 30%人口受影響

在多年出現財政赤字的情況下，香港當局決定上調公租房（俗稱公屋）租金10%，本地約30%人口受影響；此前港府已先後上調大學學費和酒店房租稅，以增加收入。

香港房屋委員會今天公布，將自10月1日起上調轄下公屋租金10%，但延至明年1月實施；公屋每月租金上調金額在港幣49元至572元之間，平均漲幅為230元（下同，約新台幣920元）。

自港英政府年代起，政府就興建大批公屋供低收入市民租住，根據2022年第二季的數字，本地有216萬人在公屋居住，約占總人口30%。

所有公屋的月租一般為港幣2278元。

近5年來，港府大部分時間出現財政赤字。有鑑於此，港府早前已公布調高大學學費，是27年來首次；接著又決定恢復徵收酒店房租稅3%，預定明年1月1日起生效。