港府上調公屋租金以彌補財赤 30%人口受影響
在多年出現財政赤字的情況下，香港當局決定上調公租房（俗稱公屋）租金10%，本地約30%人口受影響；此前港府已先後上調大學學費和酒店房租稅，以增加收入。
香港房屋委員會今天公布，將自10月1日起上調轄下公屋租金10%，但延至明年1月實施；公屋每月租金上調金額在港幣49元至572元之間，平均漲幅為230元（下同，約新台幣920元）。
自港英政府年代起，政府就興建大批公屋供低收入市民租住，根據2022年第二季的數字，本地有216萬人在公屋居住，約占總人口30%。
所有公屋的月租一般為港幣2278元。
近5年來，港府大部分時間出現財政赤字。有鑑於此，港府早前已公布調高大學學費，是27年來首次；接著又決定恢復徵收酒店房租稅3%，預定明年1月1日起生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言