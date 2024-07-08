陸媒曝油罐車卸完煤油裝食用油 中儲糧：已開展大排查

誰也想不到加油站的油罐車，竟也會用來運送一般人家裡炒菜的食用油。近日大陸媒體曝光油罐車化工油、食用油混裝現象，一些油罐車既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤油等化工類液體，引發輿論嘩然。

《南方都市報》報導，讓人意外的是，中儲糧這樣的央企下屬天津分公司居然是涉事主角之一。近日中儲糧集團公開回應，稱要在全系統深入開展專項大排查。對於檢查發現存在違反規定的運輸單位和承運車輛，立即依法終止運輸合作，並列入集團公司服務採購「黑名單」。

該集團要求直屬企業按照有關法律法規及規定全面排查，出入庫等環節使用的運輸工具是否符合要求，相關運輸承運單位運輸工具是否符合食品安全規定，運輸過程中的操作是否規範。

中儲糧亡羊補牢的同時，大陸消費者仍有不少困惑與錯愕。因為這件事的性質完全不同於一般的地溝油。通常來說，市民只要不貪圖便宜，選大品牌，選知名廠家，就能避開劣質食用油。但連中糧這樣的大品牌也會在運輸環節出現化工油、食用油混裝漏洞，這顯然超出了大多數人的認知。

更嚴重的是，食品類液體和化工液體運輸混用還不清洗，而這居然已經是長久以來油罐車運輸行業裡的公開秘密，顯示「食品安全大於天」迄今仍只是一句口號。

據悉，大陸食用油運輸方面迄今尚無強制性國家標準，只有推薦性的某項規範當中提到運輸散裝食用植物油應使用專用車輛，約束率相當有限。能否相關部門協同以及技術手段此刻能否補足缺點，成為很多大陸消費者的疑問。